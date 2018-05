D’enhorabona

La selecció catalana femenina s’enfrontarà el divendres 25 de maig a Montenegro, en un partit amistós que es disputarà a Fontajau. L’esdeveniment, presentat ahir al pavelló gironí, serà la tornada a l’activitat de la selecció, que no celebra un partit des de fa sis anys. “Girona i el bàsquet femení tenen un idil·li. N’estem molt orgullosos i aquest esdeveniment és una fita més en aquesta relació. Estem molt contents de ser capitalitat del bàsquet femení i d’organitzar aquest partit”, assegurava l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas.

La selecció, que estarà dirigida per Fabián Téllez i Bernat Canut, estarà formada pel gruix principal de les millors jugadores del país, tot i que tindrà les absències de Laia Palau, Marta Xargay, Sílvia Domínguez i Anna Cruz. Joan Fa, president de la federació, donava valor a la feina feta per tornar a gaudir del combinat català. “El de les seleccions és sempre un tema pendent. És molt difícil per les dates, pels compromisos de les jugadores, per diferents coses, etc. Per tot això, ens hem de felicitar que puguem celebrar aquest partit.” El partit començarà a les nou del vespre, però una hora i mitja abans ja s’obriran les portes –les entrades es poden adquirir a 8 euros la localitat general, amb diferents preus i descomptes amb transport inclòs des de Barcelona, Lleida i Tarragona. A les vuit, en el marc de Girona, capitalitat del bàsquet femení 2018, la selecció es farà una foto amb totes les jugadores gironines que ho demanin a través dels seus clubs, i en el descans està previst un homenatge a les diferents seleccions de formació, femenines i masculines. L’objectiu és cobrir les 4.200 localitats que s’habilitaran.

El darrer partit de Catalunya va ser la final de la copa de les Nacions, guanyada contra Galícia (46-75) el 2012. D’aquell partit repetiran Martínez, Bahí i Pascua.