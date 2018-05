Belgrad, l’apogeu

La millor competició d’Europa al millor escenari, els tres capítols finals del relat en terra de mites.

Belgrad viurà avui les semifinals de l’Eurolliga 2018, la que disputaran els tres últims campions i l’aspirant inesperat. La prosa guanyadora del Fenerbahçe, el CSKA i el Madrid al costat de la poesia romàntica del Zalgiris. En directe per Esport 3, els aficionats tenen avui dues cites ineludibles, a les sis i a les nou, dos dels punts àlgids de la temporada.

Obren joc el Fenerbahçe i el Zalgiris, una semifinal en què qualsevol comparativa amb el passat dona el mateix resultat: els turcs a la final. Tenen deu jugadors que fa un any van guanyar el títol a Istanbul i sis que en fa dos van jugar la final de Berlín, una experiència amplificada per Zeljko Obradovic –17 finals a quatre, 11 finals i 9 títols–. L’ofici els pertany i també la qualitat individual per trobar avantatges en el cinc contra cinc, que és l’ecosistema en què es decideixen les finals. El Zalgiris no sap el pa que s’hi dona, en aquests esdeveniments, però el seu joc és simfònic, defensivament estrident i ofensivament meticulós, ordenat per Sarunas Jasikevicius i executat amb precisió pels jugadors. I tenen rebot, els lituans, en aquest cara a cara en concret, més que el seu rival.

El penúltim acte l’interpretaran el CSKA i el Madrid, els dos equips amb un atac més exuberant. En l’equip de Moscou el dubte que el sobrevola en cada final a quatre per l’enorme pressió que viu –començant per la que imposa la mirada metàl·lica d’Andrei Vatutin–, es veu en aquesta ocasió afectada per l’estat físic de De Colo i Hines, els fiblons ofensiu i defensiu de l’equip. Com respondrà Clyburn és un altre dels interrogants. Al davant, un Madrid inèdit aquesta temporada, amb Sergi Llull readaptat a la dinàmica d’un grup que físicament es troba en el millor moment. La incògnita en el cas dels de Pablo Laso és la maduresa de les associacions, aquell territori ingovernable que no cap a la pissarra i que només se solidifica amb minuts, justament del que va mancat un aglutinador com Llull.