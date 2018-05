Mentalitat i triomf

El Barça Lassa va vèncer ahir a la Fonteta amb un tap de Hanga en l’última acció d’un partit que li serveix, entre altres coses, per assegurar-se el tercer lloc de la fase regular i evitar el Madrid fins a una hipotètica final. Tot i la precarietat en la posició de cinc, l’equip de Svetislav Pesic va exhibir una capacitat de sofriment d’alta escola, una mentalitat que quan pitjor pintaven les coses (56-47, 32’) li va permetre rehabilitar-se, capgirar la situació i certificar el triomf en un últim sobreesforç defensiu. A una setmana per començar el play-off, és un fet que l’equip blaugrana no va físicament sobrat, però també és ben cert que té l’esperit al punt.

Ahir l’equip va entrar amb el peu esquerre a la Fonteta, desencertat en el tir –no va anotar el primer triple fins al desè intent, vorejant el minut 15– i incapacitat pel bon balanç defensiu local en la seva voluntat de jugar a camp obert. Va tenir cura del rebot defensiu però, sense moure’s bé en la transició ofensiva, el València se li va escapar (17-6, 8’). Les rotacions i els equilibris en el joc interior –la segona falta de Tomic va caure abans del minut cinc– no li van permetre entrar en ebullició fins a la meitat del segon quart després de dos triples de Ribas (26-26, 15’). Però el de Vidorreta és un equip primmirat, i ahir això el va habilitar per castigar amb cistella cada una de les quatre pilotes que va perdre el Barça en la primera meitat (36-34).

Van tornar els dos equips molt agressius, i els taronges en van treure un primer parcial (42-34) que els blaugrana van capgirar amb triples (42-43), això sí, amb un peatge important en les faltes, ben aprofitat pels valencians en el tram final del període (52-47). Ben predisposat mentalment, tot i que el València va tibar (56-47, 32’) i que Tomic va ser eliminat en dues defenses consecutives tot just incorporar-se amb tres faltes, l’actitud defensiva col·lectiva i els punts de Jackson i Heurtel van donar-li la iniciativa, en el joc i en el marcador (58-60, 35’). Possessió a possessió –Claver va situar el 66-70 a 1:30 per al final–, l’enfrontament va resoldre’s en els últims segons. Amb 70-70 a 25 per al final, els locals van fer falta i Heurtel va anotar un tir lliure (70-71), i amb 22 per al València, el Barça va apostar per defensar. Va arriscar, però va fer-ho amb determinació i va guanyar.