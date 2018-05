Als quarts de final contra el Corunya Nacho Martín va estar desencertat en el tir. Però quan més falta feia, quan havia de fer un pas endavant va ser determinant en el quart assalt, salvant el KO, i està sent determinant en l’eliminatòria contra el Palència. El pivot té al cap quin és el seu repte: “Em van fitxar per tornar el Manresa a l’ACB i és el que faré.” L’expert jugador (35 anys) té clar el paper que té dins l’equip: “Em van fitxar per agafar responsabilitat i ho faré encara que falli, no deixaré de fer el meu joc perquè hi confio.” Nacho Martín també ha destacat el que ha donat a l’equip Diego Ocampo: “Ens ha aportat un nivell d’intensitat en els entrenaments molt gran i també té una filosofia diferent a la que tenia l’Aleix, que no vol dir que no fos bona la que teníem fins ara.” Per al jugador manresà només assoliran l’ascens si l’equip fa un pas endavant, i no només els veterans: “En Jordi Trias i jo hem de ser capaços d’explicar a la resta què és jugar a Palència, com gestionar els arbitratges, com gestionar la pressió... però aquest equip té talent i això vol dir que no s’ha d’explicar el bàsquet a alguns d’ells.” Nacho Martín també va voler parlar sobre la polèmica falta que va rebre a l’últim segon i que va donar el triomf al Manresa: “Era molt difícil de xiular, jo crec que va ser falta del defensor, del Grimau, però ni veient la repetició mil cops és fàcil.” Per a Nacho Martín, però, més enllà del nivell de joc de l’equip el que decantarà la balança és el factor Nou Congost: “Ens dona una força tremenda, és molt difícil que en situació límit puguem perdre, contra Corunya en el cinquè partit si no haguéssim jugat a casa hauríem perdut.”