I per què s’ha acabat ara, que ens ho estàvem passant tan bé? És la sensació que tenien ahir els aficionats de la Penya i la plantilla després de patir el que no està escrit, de veure de prop la LEB però que la transformació del Joventut, la metamorfosi de l’equip, ha estat de les que fan història. La festa verd-i-negra va ser completa amb victòria contra un equip d’Eurolliga, que s’hi jugava la cinquena posició i que va poder acabar el partit, fer la volta d’honor i fins i tot que Ventura agraís a l’afició el seu suport. També hi va haver ovació a Laprovittola, que té contracte el curs vinent amb el Zenit de Sant Petersburg a 850.000 euros i que es va acomiadar. Això sí, fent els deures i complint amb la missió de salvar l’equip.

Quant al matx, hi va haver igualtat durant el primer temps (36-36), però en el segon, tres triples seguits van trencar el matx (72-65). Els últims minuts van ser per poder repartir minuts i amb l’afició dempeus després d’una temporada duríssima que ha de servir per aprendre dels errors.