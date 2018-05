Més endreça que fressa

El Barça Lassa s’enfrontarà al MoraBanc en la sèrie de quarts de final pel títol de lliga que començarà diumenge al Palau. Per acabar de lubricar mecanismes, ahir es va procurar una victòria proporcionada al moment i a les circumstàncies contra un rival que com ell no s’hi jugava res. La manca de tensió competitiva va ser notable per bé que els blaugrana s’hi van fer amb intensitat, i el més positiu és que Sanders va poder jugar uns bons minuts, els primers després de més de tres mesos lesionat. Encara desajustat de forma, es va constatar que l’aler nord-americà serà un gran fitxatge per a aquest últim mes de temporada.

El d’ahir va ser un partit jugat a la cursa, amb dinamisme, excessiu en ocasions, i només lligat en curt quan Tomic trepitjava la pista. El Barça va obrir la partida amb encert en el triple (4/5) i compartint la pilota –sis assistències en el 16-9 inicial–, i els aragonesos, molt còmodes en l’escenari –defensar no ha estat mai entre les seves prioritats–, també trobaven cistella. I malgrat el 31-20 dels deu primers minuts, els de Pep Cargol van aprofitar la primera entrada en partit de la segona unitat blaugrana –amb Sanders i Reynolds, dos jugadors nous–, per restablir els marges (36-34, 14’). La tornada d’Heurtel (22 de valoració en el descans) i Tomic va ordenar l’equip, que sense fer faltes, manava 54-44 a la mitja part.

Després, les intencions defensives van apaivagar inicialment l’atac, i sense tir exterior –8/14 triples en la primera meitat i 1/6 en el tercer quart–, va ser amb la segona entrada de les rotacions que les distàncies van agafar volada (76-60, 30’). Un marge que, establert en els vint punts tot just iniciar el darrer quart (86-65, 33’), va ser definitiu.