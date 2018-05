Amb l’aigua al coll

La primera jornada de play-off va portar una sorpresa, i de les grosses. La patacada del Barça Lassa al Palau contra el MoraBanc deixa els de Pesic –els quarts són sèries al millor de tres– en una situació límit, a tocar del precipici. Està obligat a guanyar a Andorra dimecres si no vol acomiadar-se més aviat del compte de la Lliga Endesa. Pressió màxima per a l’equip que ahir va veure’s incapaç d’oferir resposta a un rival que ho va brodar, de dalt a baix i del primer a l’últim minut. Al final, l’afició blaugrana va quedar petrificada, incrèdula. Va ser un dia en el qual va reviure velles sensacions, que ja semblaven oblidades.

Els tricolor van sortir molt activats, conscients que la posada en escena els havia condicionat en els dos darrers cara a cara. Walker va etzibar dues fuetades des de l’arc tot just arrencar i, si bé els locals hi van donar rèplica –cinc punts consecutius, arran de rebots en atac–, el MoraBanc no tardaria a apoderar-se del joc. Ho va fer a partir d’un ruixat de triples (7/7 durant el primer quart) i traient el màxim suc dels errors dels locals, que se sentien incòmodes amb la pressió rival en la primera línia (12-19, 6’). Pesic va sol·licitar un temps mort i va injectar físic per apujar el to al darrere (Sanders i Reynors), però els tricolor se’n sortien a cop de triple.

L’encert no es discuteix i també dona confiança en defensa. Amb solidaritat i energia al darrere, els visitants s’anaven fent grans i va arribar a un punt que van desdibuixar el Barça Lassa (26-40, 14’). Als locals els faltava rigor defensiu i feien errors impropis. Quan ho van corregir i la fiabilitat en el perímetre rival va decréixer, va llimar la diferència i va arribar a la mitja part havent recuperat una part del terreny perdut (40-45).