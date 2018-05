Un canvi radical

L’última vegada que el FC Barcelona havia encetat una sèrie de quarts perdent el primer partit al Palau, Manolo Flores, un dels dissenyadors de l’actual plantilla, era l’entrenador blaugrana. A diferència de l’escenari en què avui està l’equip de Svetislav Pesic, aleshores l’eliminatòria era al millor de cinc partits i encara hi havia xarxa, tot i que no va servir de res perquè el Barça va acabar perdent 1-3 contra l’Estudiantes.

Tretze anys després el desafiament és, doncs, majúscul, perquè una derrota demà (19.46 h) significaria el punt final de la temporada i perquè el rival passa per un dels seus millors moments –dijous va clavar un 87-69 al València–, però és igualment un fet que, a diferència del que passava en l’Eurolliga, en l’ACB el Barça ha tingut recorregut com a visitant: només el Madrid (11-3) millora el seu 12-5 lluny de casa. Amb tot, hi ha situacions que han de canviar radicalment respecte al que va passar diumenge en el primer enfrontament contra el MoraBanc (76-94).

Jugar amb el triple