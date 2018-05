Golden State aprofita els errors en el triple de Houston i serà a la final

27 triples seguits fallats. Un rècord. Houston, l’equip més triplista de la NBA, ha travessat avui una mala ratxa entre el final de la primera part i la segona que l’ha condemnat contra Golden State, que s’ha imposat 92-101 en el setè partit, donant peu a la quarta final consecutiva contra Cleveland. El duel, ja clàssic, començarà la matinada de dijous a divendres.

Houston ha somiat d’entrada veient que Klay Thompson, autor de nou triples en el sisè partit, ha fet tres faltes en menys de quatre minuts. Els triples entraven d’inici (6/14) i han fet mal en els punts dèbils dels Warriors, desactivant Stephen Curry, carregant el rebot ofensiu amb Clint Capela (20 punts, 9/10 i 9 rebots), provocant pilotes perdudes i un joc individualista dels campions. El millor equip de la fase regular ha arribat a guanyar de 15 (48-33).

La segona part ha començat amb un +11 dels locals i la quarta falta aviat de Klay Thompson (19 punts), però els triples ja no entraven fins al punt d’encadenar-ne 27 fallats i quan Stephen Curry ha entrat en ratxa, els Warriors han remuntat. El base ha acabat amb 27 punts, 7/15 triples, 10 assistències i 9 rebots i s’ha mostrat imparable al tercer quart, encadenant 11 punts seguits. Amb l’ajuda de Kevin Durant (34 punts i 5/11 triples) el parcial en el tercer període ha estat 15-33. Houston ha seguit fallant triples i ha notat la baixa per lesió de Chris Paul. James Harden, que serà escollit MVP de la lliga, no ha pogut vestir-se d’heroi i ha acabat amb 32 punts, però 12/29 tirs i 2/13 triples. Altres jugadors importants com Eric Gordon (2/12 triples) o Trevor Ariza (0/12 tirs) tampoc han exercit de solució i per quart any consecutiu hi ha un Golden State-Cleveland a la gran final.