Lluïsos de Gràcia i París, pistes mítiques amenaçades

Barcelona perdrà una pista emblemàtica amb el canvi de llar dels Lluïsos de Gràcia. Per raons de seguretat, l’equip barceloní necessita traslladar-se i des del club deixen clar que no serà fàcil trobar un pavelló, encara menys prop de la zona actual. Ja no es podrà trepitjar un camp mític i estret com el de la Plaça del Nord, que van visitar per exemple els Philadelphia 76ers al 2006 per fer-hi un clínic i que acollia activitat des de 1962.

“A més del peatge sentimental no cal oblidar que la marxa tindrà un component social i econòmic.” La directiva dels Lluïsos va emetre ahir un comunicat per anunciar que el passat cap de setmana la pista de la Plaça del Nord va acollir partits per últim cop, en un procés que s’ha anat cuinant des de fa temps, amb un acord amb la federació catalana per posar-hi data de caducitat i malgrat les obres de millora de la seguretat que s’hi van fer fa un any. El problema, segons l’entitat gracienca, és que econòmicament és complicat trobar una nova llar, ja que les quotes impedeixen fins i tot cobrir les despeses habituals d’un club de bàsquet i l’Ajuntament de Barcelona tampoc hi està posant cap facilitat. “Tot i que fa més d’un mes que ens vàrem reunir amb l’ajuntament de Gràcia, aquest no ha donat resposta a una proposta nostra que pensem que pot atenuar el factor de la llunyania. A hores d’ara, també es trist dir-vos, que no ens responen ni els correus electrònics.” Els Lluïsos faran obres al camp actual per mirar de tornar-hi, però deixen clar que “serà llarg, molt llarg, ja veurem si massa.”

L’envelliment de pistes mítiques a Catalunya genera situacions tristes com els Lluïsos de Gràcia o altres que estan en l’aire com el Sant Josep de Badalona. Precisament en una altra capital europea com París, ahir una llar de bàsquet encara més mítica reclamava ajuda. La ciutat francesa compta amb la pista més antiga del món després de rellevar la de Springfield, que es va cremar. Té 125 anys i pràcticament només han canviat les cistelles des del primer dia, així que els propietaris, l’Associació de Joves de París, va demanar un cop de mà. “És impossible jugar-hi, excepte en jornades puntuals en què els aficionats venen a fer una cistella, ni que sigui simbòlica”, va explicar la responsable, Sylvie Manac’h. El preu de la reforma parteix dels 80.000 euros i hi ha un treball de teixit social al darrere, dins del barri IX de París i en un edifici de 4.200 metres quadrats, que inclou un teatre, aules i el gimnàs, on jugar a bàsquet. Pistes mítiques que estan sota amenaça.