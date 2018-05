El deure i l’obligació

El Barça Lassa de Svetislav Pesic juga aquest vespre (19.45 h, MD1 55) la quarta final de la temporada, en aquest cas contra el MoraBanc Andorra.

Les tres primeres, en camp neutral i en una situació anormal –el tècnic feia set dies que havia agafat l’equip–, les va tirar endavant i li van servir per alçar el títol de copa, el primer trofeu en tres temporades i mitja. Si bé essencialment es tracta d’una situació com la viscuda a Las Palmas, guanyar o cap a casa, avui les connotacions són unes altres.

D’entrada perquè el Barça se la jugarà a la pista del rival, un contrincant en un magnífic estat de forma i de sensacions amb la motivació addicional de poder classificar-se per primera vegada en la seva història per a les semifinals de l’ACB. A més de les circumstàncies de l’equip de Joan Peñarroya, la camisa de força per als jugadors blaugrana és que el Barça està obligat a vèncer per no perdre, no pas per guanyar res. I això tant des d’un punt de vista formal –el triomf portaria l’eliminatòria a definir-se en el tercer partit, divendres al Palau (19.45 h)– com especialment social, de club: si bé des de fa uns anys la secció viu en la mediocritat, agenollar-se en els quarts de final està molt lluny de les expectatives i de la significació de l’entitat –sense passar per alt que seria la segona temporada consecutiva en què al Barça li sobraria el mes de juny.

El d’avui, que es jugarà en una Bombonera plena a vessar, és el quart partit entre els dos equips en els últims 30 dies. Després del 89-70 a favor del Barça de la Lliga Catalana, Pesic va recordar allò que no hi ha dos partits iguals, i quatre dies després els seus jugadors el van contradir i van tornar a derrotar els tricolor per 94-70. Pesic continua pensant el mateix, i els jugadors voldran ara donar-li la raó.