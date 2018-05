El Barça força el tercer partit contra l’Andorra (81-85)

Hi haurà tercer partit en l’eliminatòria entre el Barça Lassa i el Morabanc Andorra després de que els d’Svetislav Pesic hagin guanyat per 81-85 al país dels Pirineus, tot i que el partit no ha començat bé pels blaugrana. De fet, en el primer i el segon quart, l’Andorra ha estat superior, sobretot en defensa i impedint que el Barça es trobés còmode sobre el parquet. Els homes de Pesic no han afinat la punteria fins el segon quart, que ha estat el primer que han guanyat en aquesta eliminatòria –comptant els quatre del primer partit al Palau–. L’actitud del Barça ha estat impecable, però, des de l’inici i ha estat això el què els ha dut a escurçar distàncies, gràcies, en gran part, a l’efectivitat en tirs lliures. S’ha arribat al descans amb empat a 42, tot i que el Barça podria haver anat guanyant al descans si Pau Ribas no hagués errat un llançament de tres.

En la represa, el Barça ha sortit a per totes, conscient que podrien ser els últims minuts de la temporada i, amb un gran inici, s’ha allunyat del Morabanc Andorra fins a guanyar de 12 punts. L’exblaugrana Diagné ha conduit els andorrans i entre ell i Albicy han aconseguit que l’Andorra es tornés a ficar en el partit. Els de Pesic han acabat el tercer quart guanyant de només un punt, i en l’inici del quart, els locals han completat la remuntada. Al Barça li han entrat, de nou, els dubtes, però s’han mantingut dins el partit en tot moment. A tres minuts pel final, Tomic –que ha fet 19 punts– ha empatat a 74 pels catalans, tornant a posar el comptador a zero en un partit decisiu.L’Andorra ha començat a jugar a la desesperada, però Koponen –amb 15 punts– s’ha posat l’equip a l’esquena per dur al Barça al tercer partit. El Morabanc Andorra no ha abaixat els braços i ha estat molt atent en el rebot ofensiu, amb quatre en un minut, fet que els ha permès escurçar distàncies i situar-se a dos punts a 25 segons pel final. L’efectivitat d’uns i altres en tirs lliures ha estat determinant en els últims segons i han permès al Barça allargar, com a mínim un partit, la temporada.

El tercer partit de l’eliminatòria de quarts de final es jugarà divendres a les 19.45 hores al Palau Blaugrana.