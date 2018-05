Ànims renovats

El Barça no va perdre, ahir, i demà tindrà l’oportunitat d’accedir a les semifinals de lliga al Palau (19.45 h, MD1 55).

L’equip blaugrana va treure joc i esperit per capgirar dues situacions molt crítiques, la primera abans del descans i la segona ben entrat l’últim quart, quan les faltes el tenien emmanillat i els andorrans li havien recuperat un 50-62. Seguint els dictats clàssics en temps de crisi, Svetislav Pesic va limitar la rotació i va concentrar les responsabilitats en set homes, i els jugadors van disposar i prevaler. La feina no està feta perquè el MoraBanc té densitat argumental, però momentàniament el pitjor ja ha passat.

L’equip de Joan Peñarroya no va arrencar amb l’encert en els tirs de tres punts que havia tingut en el primer partit, però ràpidament va trobar confiances. Una de superlativa la tenia en Albicy, perpendicular i inabastable per a la defensa blaugrana. Especialment en el joc per parelles, trencant sempre entre Tomic i Heurtel, l’ofensiva tricolor sempre partia amb avantatge gràcies a la seva verticalitat. Segur al davant (9-4), l’equip local, que anotava sempre i negava la possibilitat de córrer als blaugrana, va brodar-ho en la defensa del cinc contra cinc, deixant Hanga i Claver i anul·lant el radi d’acció d’Heurtel, Koponen i Tomic. Les rotacions no van ser cap solució, per als blaugrana, i el mal del primer quart (22-17) va accentuar-se en els primers sis minuts del segon (37-26).

Indesxifrable, el Barça estava desfigurat i no s’hi veia de cap ull –el marcador, pel joc andorrà, era molt curt–, però el seu gran mèrit va ser, a banda de no malbaratar tirs lliures (14/15), estar preparat per quan el desencert entrés en els sistemes del rival, una situació que va succeir després d’un triple de Koponen que va obrir un 2-12 de parcial, respiració assistida per a l’equip, que arribava al descans amb un, quatre minuts abans, inimaginable empat. Generós en l’esforç, la recompensa se li va fer present.