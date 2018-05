La pressió i la il·lusió

El Barça Lassa va sortir viu d’Andorra, que no és poca cosa, però encara no ha fet res. Continua al llindar del precipici, sense cap marge d’error per tornar a les semifinals de la Lliga Endesa dos anys després i enfrontar-se al Baskonia. La història li va a favor –en sèries al millor de tres partits, el 77,8% de desempats s’han resolt favorablement per al local– i juga al Palau, però també sap que el MoraBanc no vindrà entregat (19.45 h, MD1), per molt que rebre una derrota com la de dimecres tenint-ho tan i tan a prop fa mal a qualsevol.

És innegable la incomoditat blaugrana en la sèrie, gairebé sempre a remolc del dictat tricolor. Sense el rebot –13 captures més dels del Principat fins ara en els dos partits previs i un 37% d’agafats en el cèrcol blaugrana–, els de Pesic pateixen, ja que no poden disposar de segones opcions, ni executar la transició. I, en canvi, el rival sí que troba el joc a camp obert que tan bé sap executar, gràcies a la verticalitat d’Albicy i Jaime Fernández. Un MoraBanc que ha arribat al play-off en plenitud de forma i confiança, i amb tots els jugadors concentrats, sabent el que han de fer en cada moment.

El Barça ha sabut resistir, serrant les dents, localitzant Tomic com a principal eix ofensiu i exhibint la mentalitat de no defallir, característica accentuada des de l’arribada de Pesic, i que el va dur al títol de copa al febrer. “Sabem que hem de jugar millor per obtenir el triomf demà [avui]”, explicava ahir el tècnic serbi. Tenint en compte la proximitat de l’anterior duel, és previsible que s’eixampli la rotació i que es doni espai a elements poc utilitzats (Sanders, Reynolds) o directament inèdits a La Bombonera (Edwin Jackson o Navarro).

L’equip hi ha de posar de la seva part, però també la grada. Que l’afició torni a presentar un aspecte tan gèlid com en el primer partit –només 4.011 espectadors, mitja entrada– seria inadmissible, i encara més tenint en compte que hi haurà un bon grup de seguidors que viatjaran des d’Andorra. El club ha acabat omplint dos autobusos per ajudar els jugadors a assolir la primera semifinal de la Lliga Endesa de la seva història. Ahir a la tarda, alguns aficionats van acomiadar la plantilla i el cos tècnic a les portes del pavelló tot i la pluja. “No s’ha acabat”, era la consigna més repetida.

Tensió a València