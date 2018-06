L’errada increïble de JR Smith castiga Cleveland

Es pot estar disputant una final de la NBA i no saber quin és el marcador a quatre segons del final en un partit ajustat? Per surrealista que sembli, JR Smith ha demostrat avui que és possible. L’escorta ha agafat el rebot ofensiu d’un tir lliure i enlloc d’anotar i donar una sorprenent victòria als Cavaliers en el primer partit de la final, ha sortit corrent de la zona malgrat els crits dels companys i la pròrroga ha comportat el triomf dels Warriors 124-114. Una nova exhibició de LeBron James, amb 51 punts (19/32 tirs), 8 rebots i 8 assistències ha quedat orfe de recompensa.

“No sé què li ha passat pel cap”, confessava un LeBron James molest davant les reiterades preguntes sobre què havia fet JR Smith. Els Cavaliers han demostrat avui que la final no serà un nou passeig dels Warriors i han dominat el tram inicial. Kevin Durant (26 punts, 8/22 i 9 rebots) ha trigat a agafar el ritme i JR Smith ha relliscat, doblegant-li el genoll a Klay Thompson, que ha hagut d’estar una estona al vestidor, així que Stephen Curry (29 punts, 9 assistències i 5/11 triples) ha estat l’encarregat de mantenir la igualtat, amb una diferència màxima dels visitants d’onze punts (40-51) després d’una cistella de Kevin Love (21 punts i 13 rebots). Un triple sobre la botzina de Curry des de nou metre ha deixat el marcador igualat al descans.

La gran força dels Warriors al llarg de la temporada ha estat el tercer quart, però avui Cleveland ha aguantat bé els dos intents de trencar el partit dels campions, que no tenien el dia des del triple (13/36) i concedien massa rebots ofensius (19). Així, s’ha arribat a un final igualat, en què els Cavaliers han dedicat l’atac a provocar que LeBron, que ha fet un rècord personal de punts en una final, quedés emparellat amb Curry, a qui supera per físic amb velocitat. I els campions han fet el mateix buscant Love, molt més lent que Curry. L’estrella visitant ha anotat a falta de 32 segons i el tirador local ha replicat amb un 2+1 quedant-ne 23 (17-106). La defensa dels Warriors ha estat tan pendent de LeBron que ha deixat George Hill, sol. Falta i dos tirs lliures. Ha fet el primer i en el segon la pèrdua de concentració de JR Smith. Tan impactant, que els vigents subcampions no han existit a la pròrroga, en què Draymond Green ha dominat en els dos costats de la pista.