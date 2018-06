El Barça colpeja fort a l’Andorra (91-71) i ja és a la semifinal

El FC Barcelona ha aconseguit un lloc en la semifinal de la lliga ACB després de derrotar el Morabanc Andorra en el tercer, i definitiu, partit de l’eliminatòria de quarts, disputat aquest vespre al Palau Blaugrana. L’equip de Svetislav Pesic s’ha imposat en el rebot de manera clara i ha evitat que es repetís la igualtat dels altres dos enfrontaments de l’eliminatòria. El Baskonia serà el rival que trobaran en la lluita per un lloc a la final, amb avantatge de camp per als Vitorians.

Tot i que l’Andorra ha entrat amb bon peu en el partit, trobant bones opcions en atac durant els primers 5 minuts (6-12), un parcial d’11-0 a favor del Barça (17-12), ha capgirat la situació i ha obligat Joan Peñarroya a demanar temps mort. Al final del primer quart s’ha arribat amb deu punts de diferència a favor dels blaugrana (26-16), el màxim avantatge fins aquell moment. El partit s’ha presentat molt físic i els catalans han sabut imposar-se.

L’escenari no ha canviat en l’arrencada del segon quart: el Barça ha mantingut l’impuls i ha aprofitat la precipitació del seu rival per augmentar la diferència fins als 15 punts (36-21). L’Andorra, però, no ha caigut del tot i, de la mà del fogós Albicy, ha etzibat un parcial de 2-11 que ha situat el marcador en un 38-32 a tres minuts del descans, davant del qual Pesic no ha pogut fer res més que aturat el partit. Abans de la mitja part, amb Navarro a la pista, el campió de la copa ha corregit errades i ha aconseguit un avantatge parcial de vuit punts (45-37).

Un parcial demolidor de 13-2 en els primers compassos del tercer acte, després de dos triples seguits de Claver, ha colpejat de manera gairebé definitiva l’Andorra. Desencertat en la línia de tres punts i superat sota els cèrcols, molt lluny del que va ser diumenge passat, l’equip del Principat ha començat a dir adéu a l’eliminatòria. En aquest tram del duel, la pitjor notícia per al Barça, que ha arribat a posar-se a 20 punts (65-45), ha estat la lesió que ha patit Pau Ribas.

Amb 69-52 i tot pràcticament dat i beneït ha començat l’últim quart. El Barça ha jugat sense precipitar-se i no ha patit per conservar l’avantatge. De fet, l’ha anat augmentant fins al 91-71 final, convertint els últims minuts en un tràmit.