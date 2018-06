Havien après la lliçó

Ha patit moltíssim, però el Barça Lassa se n’ha acabat sortint i dilluns serà a Vitòria per iniciar una de les semifinals de Lliga Endesa contra el Baskonia, en una sèrie ja a cinc partits. És el que li tocava fer a l’equip, i ahir va estar especialment brillant. Per fi, va tenir sota control el rebot (+15) i la seva defensa va marcar la pauta, generant dubtes al MoraBanc, que no va estar gens fi des de l’arc i això li va passar molta factura, allunyant-lo aviat de la victòria. Sigui com sigui, els tricolor han fet un play-off magnífic i a punt han estat de fer història.

Energia i rebot

Els primers compassos insinuaven més tensió i activitat blaugrana, si bé el resultat ho desmentia (6-12, 4’) perquè els del Principat treien suc del rebot d’atac i havien fet dos triples al límit de la possessió. Que el camí era el correcte es va constatar amb el pas dels minuts, quan el Barça Lassa va apoderar-se del rebot a les dues anelles i va localitzar Koponen per fora i Tomic per dins (parcial 13-0 i 19-12, 8’). Els tricolor estaven ofegats, sense encert exterior i l’única via per produir era amb tirs lliures de Diagne, extrets de les segones opcions. Els locals, en canvi, anaven a la seva i l’entrada de la segona unitat –especialment de Ribas– va dotar de més energia l’equip que va trobar el joc de transició (31-16, 12’). El MoraBanc no va abaixar el cap i, entre la personalitat de Blazic i la batuta d’Albicy –comodíssim en aquest tram, ja que Heurtel va tornar al parquet desconnectat–, la diferència es va reduir notablement a -6. Tant era així que Pesic va haver de recuperar Ribas per pressionar, però també posar criteri a l’atac, descontrolat amb el francès. Es va mitigar el cop, sobretot gràcies al brutal domini del rebot ofensiu i, a la mitja part, hi havia un 45-37.

L’acceleració