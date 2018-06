El Barça, condicionat per l’estat físic

El Barça Lassa ha superat una complicadíssima sèrie de quarts de final i demà (21 h) n’inicia una altra que pel cap baix serà igual de dificultosa, contra el Baskonia.

Divendres els blaugrana van acabar de passar comptes amb el MoraBanc Andorra amb solvència, però l’alegria va quedar matisada pels problemes musculars a la cuixa que van obligar Pau Ribas a deixar el joc superats tres minuts del tercer quart. L’estat de l’escorta és una incògnita, per bé que ahir les males sensacions de divendres van desaparèixer. En cas que Ribas no pugui participar en el primer partit contra el Baskonia, Koponen hauria de donar relleu a Thomas Heurtel en la posició de base perquè ja no és possible fer canvis en la plantilla –els jugadors que inicien el play-off són els que l’han d’acabar i no es pot, per exemple, donar d’alta Pressey i de baixa Reynolds–. Els problemes de Ribas s’uneixen als de Pierre Oriola, lesionat també a la cuixa i que de moment no ha passat del treball específic de recuperació. Així mateix, encara és lluny del seu millor to Sanders.

El contrast de desgast en els quarts de final entre el Barça i el Baskonia és important. Així, mentre que els bascos han utilitzat una rotació de deu homes jugant entre 12 (Beaubois) i 26 minuts (Huertas) en dos partits, els blaugrana han superat l’Andorra amb una rotació de vuit jugant-ne entre 12 (Reynolds) i 27 (Heurtel) en tres partits.