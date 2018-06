Dificultats en augment

El FC Barcelona Lassa encara està viu i per això aquest vespre comença la sèrie semifinal (al millor de cinc partits) contra el Kirolbet Baskonia. La inicia a camp contrari a partir de les nou al Buesa Arena (MD1, 55), primera circumstància que certifica que els mals tràngols superats en l’eliminatòria contra el MoraBanc ara es multiplicaran. El Barça encara està viu, però només amb presència i il·lusió no en tindrà ni per arribar a la mitja part, contra el Baskonia.

Pesic va remarcar durant la sèrie contra l’Andorra que el joc contra defensa desorganitzada del conjunt de Peñarroya era de moltíssima qualitat. En aquest punt, en la transició defensa-atac, l’execució del conjunt de Pedro Martínez va més enllà i és fabulosa, igual com la capacitat que tenen els bascos per muntar finalitzacions en segones arribades. L’esforç i la diligència defensiva del Barça en l’últim partit contra l’Andorra és la que necessitarà avui per competir. Li caldrà vorejar constantment l’excel·lència al darrere i atacar, també, de manera primorosa. Sense dubtes, però amb energia i intel·ligència en el joc sense pilota contra una defensa a mitja pista, l’alabesa, treballada al detall. En el cinc contra cinc el Barça pateix molt, quan no pot connectar amb Tomic, i com que el rebot ofensiu no és una de les prioritats del Baskonia, és fonamental per als blaugrana controlar i accelerar la sortida des del rebot defensiu per tal de generar joc a camp obert.

Pau Ribas