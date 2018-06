Atropellats (86-61)

Cop dur per al FC Barcelona en el primer partit de la semifinal de la lliga ACB. El Baskonia l’ha tombat aquest vespre, al Buesa Arena, per una diferència de 25 punts després de mostrar-se molt superior en tots els aspectes. Sense Pau Ribas -que pateix una lesió muscular dels isquiotibials de la cuixa dreta- i sense Pierre Oriola, el Barça ha estat encara més inferior al seu rival del que era de suposar. El cas és que, de mica en mica i a velocitat de creuer, l’equip de Pedro Martínez ha pres avantatge fins a gairebé sentenciar el partit als 20 minuts de joc. Si el parcial al final del primer quart era de cinc punts (20-15), a tres minuts de la mitja part, l’avantatge havia crescut fins als 12 punts (39-27).

El conjunt de Pesic, només amb un base, no s’ha trobat còmode en cap moment, ha tingut moltes dificultats per anotar i no ha parat de perdre pilotes. Per això s’ha arribat al descans amb un contundent 47-28. En la segona part el panorama no ha canviat i l’escletxa s’ha anat fent cada cop més grossa. Amb el duel més que sentenciat, els jugadors blaugrana han baixat els braços pensant més en el segon partit que en el d’aquesta nit i el resultat final ha estat concloent: 86-61.