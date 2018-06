A passar pàgina

El Barça Lassa té il·lusió i algun jugador amb qualitat, però també té una profunditat de plantilla grisa i un grapat de problemes físics. I entre unes coses i unes altres, el Baskonia, saludable com un gra d’all en totes les seves posicions, ahir li va passar per sobre.

En el primer enfrontament de la sèrie semifinal, el Barça i les seves circumstàncies van competir correctament durant tretze minuts al Buesa Arena, però a la mitja part ja tenia el partit perdut perquè ni Thomas Heurtel ni Ante Tomic, els dos eixos sobre els quals es pot projectar avui l’equip, van poder fer acte de presència. Per molt cridaner que sigui el marcador, es diu que en un play-off val igual un +25 que un +1, però fa de molt mal pronosticar que en algun moment aquest Barça li pugui pujar a collibè, al conjunt basc.

Sota, cavall i Tomic. En aquest punt de la pel·lícula hi ha entre pocs i cap secret, en els bioritmes dels blaugrana, i no hi ha atac posicional amb ritme i continuïtat si no se sincronitza fent passar la pilota per les mans de Tomic.

La tímida iniciativa dels blaugrana en el punt de partida va quedar sota mínims (10-7) perquè l’equip no podia córrer –i ja va veure que no ho podria fer per l’excel·lent replegament del Baskonia, del primer a l’últim minut– i per les badades defensives de Sanders que Timma castigava (15-9) –l’aler nord-americà no té cap mena de ritme competitiu després d’estar-se tres mesos aturat, i tot i que Pesic intenti que l’agafi, el sumari en el seu cas és que fa tanta nosa com servei. Al final del primer quart les rotacions van qualificar-li el joc col·lectiu, a l’equip, però una nova errada en l’última defensa situava el 20-15 en el marcador.

Després, amb Hanga organitzant l’ofensiva, el Barça va compensar-se als dos costats del camp perquè Reynolds llegia bé les continuacions i les situacions de rebot i el conjunt, amb ell i Moerman en acció, tenia més presència en tasques de contenció (24-23, 13’). Però el Barça havia de filar molt prim en cada acció per mantenir-se dret, i quan el Baskonia va portar les finalitzacions allà on castigava les ajudes llargues i passives dels blaugrana, el partit es va esbardellar a tall de triple, amb Garino emergint (39-27). En l’interval Pesic va tornar Heurtel i Tomic, però indesxifrable el francès i cansat el croat, en un batre d’ulls la diferència es va multiplicar (47-28). Contra oponents de rang superior, la realitat del Barça és aquesta: competir més o menys bé durant tretze minuts li val per a ben poca cosa.

Tornant dels vestidors de seguida es va veure que res no canviaria, perquè quan aconseguia anotar l’equip ja havia rebut un parell de cistelles (54-33, 22’). I del que es va tractar, pensant també que demà hi ha un altre partit, va ser d’obrir el paraigües, perquè al final del tercer quart la diferència ja vorejava la trentena (67-40). Aguantar i esperar que demà sigui un altre dia.