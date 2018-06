El Manresa perdona la primera oportunitat a Melilla (78-74)

L’ICL Manresa encara no torna a l’ACB. Els homes entrenats per Diego Ocampo han reaccionat al tercer quart, però no han trobat la manera de sentenciar, així que han caigut a la pròrroga a Melilla en el tercer partit de la final de LEB 78-74.

Les defenses i els nervis han marcat la primera meitat, amb un ambient no gaire calent amb unes 1.500 persones a les graderies. 13-14 al final del primer quart. La diferència mai ha anat més enllà del tres punts i Lundberg, amb 8 punts, i Gintvainis, amb 6, eren els més destacats dels catalans, amb 27-25 al descans.

Els manresans han vist com en el tercer quart el Melilla amenaçava d’escapar-se amb Fran Guerra (16 punts i 10 rebots) sense rival a la pintura. La diferència ha crescut fins als vuit punts (39-31) i Nacho Martín (11 punts) ha estat l’encarregat de fer que no anés a més. Lluís Costa s’hi ha sumat i una entrada de Muñoz ha situat el 44-46 en el marcador. Un triple del vallisoletà ha començat a posar la por al cos als locals, enfilant-se fins als deu punts de coixí. Veure l’objectiu tan a prop s’ha notat, amb tirs còmodes fallats, pilotes perdudes i tirs lliures perdonats. Els locals s’han apropat fins al 60-62, tallat per un triple d’Álvaro Muñoz. Kapelan (20p) ha replicat per empatar a 1’17” de la conclusió. Lundberg ha fallat un triple sol i els del Bages han regalat la pilota, donant una última opció a Almazán (15 punts), que ha errat el llençament des de cinc metres.

El Manresa ha començat la pròrroga duent la veu cantant, però cinc punts d’Almazán ha situat el 76-73 al marcador a falta d’un minut. Muñoz ha errat la rèplica i Trias ha fet una falta innecessària. Amb 77-74 els d’Ocampo se l’han jugada a una bona defensa, però Almazán ha tret la falta i ha sentenciat.