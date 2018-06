Volen dir-hi la seva

El Barça és viu. Dilluns, després de ser bandejat pel Baskonia, ningú donava cap cèntim per ell. Dimecres, després de dominar-lo durant vint minuts i d’aguantar-li l’estira-i-arronsa fins al final, algun optimista va treure el cap. Avui els que pensen que la semifinal pot anar a cinc partits són alguns més.

Pesic va repetir ahir la proposta del segon dia sortint amb Jackson, Navarro i Hanga d’inici, i a diferència de dimecres va continuar amb la rotació tornant del descans. Posició per posició, la inferioritat del Barça és manifesta, però el buscar solucions i l’obstinació per negar-ho són sobre la taula. Hi ha propostes per contradir la realitat, i és per això que demà (18.30 h) hi haurà quart partit.

Possessió a possessió