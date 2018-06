El Warriors, campions en el quart partit (85-108)

Els Golden State Warriors han aconseguit aquesta matinada el seu tercer títol en les últimes quatre finals de l’NBA, el segon consecutiu, que els converteix en la nova dinastia de la millor lliga del món. L’exhibició del quart partit de la final davant els Cleveland Cavaliers, als quals han escombrat per 85-108, els ha fet guanyar la sèrie per 4-0 i ha esvaït els dubtes de la superioritat que tenen, no només els Warriors, sinó també la Conferència Oest sobre la de l’Est.

Stephen Curry i Kevin Durant han estat, un cop més, els noms propis més destacats en l’equip de San Francisco. Curry ha anotat 37 punts, inclosos set triples. El base ha liderat l’atac dels Warriors enmig d’una turmenta de bàsquet, especialment en el ja tradicional tercer quart demolidor, que ha acabat amb un parcial de 13-25, després del qual els Cavaliers no han tingut cap opció de reacció. Per la seva banda, Kevin Durant ha aportat un triple-doble de 20 punts, 12 rebots i 10 assistències, que el deixa com un altre dels jugadors claus en la consecució del títol.

El desavantatge de 0-3 en l’eliminatòria ha pesat com una llosa en l’equip de Cleveland i ha confirmat l’estadística que deia que cap dels 13 equips anteriors que es van col·locar amb aquesta marca van poder aconseguir el títol de lliga. Ni tan sols la motivació constant de la seva estrella, Lebron James, ha fet possible la reacció dels Cavs.