La nova dinastia

El curs ha acabat com tothom hauria pronosticat el 18 d’octubre, el dia que va alçar-se el teló del curs. Els Warriors han pogut reeditar el títol, però el back-to-back –i el tercer títol en els últims quatre anys, que consolida la seva jerarquia en la competició– no ha estat exempt de dificultats com la convivència amb lesions constantment o la remuntada en la final de l’oest contra els Rockets, quan van arribar a fregar el precipici amb 2-3 en contra.

La final ha estat una altra història. L’engranatge californià, coral i devastador en els dos costats de la pista, s’ha cruspit els Cavs per la via ràpida, amb una superioritat que no ha sorprès ningú. A l’altre costat, hi havia LeBron, i això sempre s’havia de tenir en consideració. Però, ni la millor versió de James en el play-off ha pogut qüestionar el domini a un equip tan talentós i un ventall inacabable de recursos. Sense Irving al costat –a l’estiu se’n va anar als Celtics–, la resta no l’ha acompanyat i defensivament, l’equip no era prou consistent. El miracle ja va ser arribar fins aquí un altre cop i, fins i tot tenir a la mà el primer partit de la final a Oakland. El seguit d’errors al final –sobretot, el de JR Smith, surrealista, de no tirar amb el resultat empatat per evitar la pròrroga– van marcar la sèrie. I molt més del que s’intuïa, en aquell moment. Ahir, LeBron va explicar que aquell dia i ja al vestidor, va perdre els nervis i va trencar-se la mà dreta en donar un cop de puny a una pissarra. “Això no m’ha impedit donar el millor de mi mateix”, va explicar, mostrant per primer cop una protecció de color negre a la mà dreta. En els últims tres partits, ho havia amagat per no donar pistes al rival.

