El Nou Congost decidirà (86-74)

L’ICL Manresa ha caigut aquest migdia en el quart enfrontament de la sèrie final de la Lliga LEB Or, a la pista del Melilla, i ara només disposa d’una oportunitat per guanyar el partit que el faria tornar a l’ACB. Serà dimarts que ve, a les 20.30 hores, al Nou Congost: l’equip que surti victoriós serà qui aconsegueixi el gran premi. Avui, al pavelló Javier Imbroda de la ciutat autònoma de Melilla, els catalans han anat sempre a remolc d’un rival molt encertat en atac. El duel ha començat amb un parcial de 12-0, que ha obligat a demanar temps mort a Diego Ocampo, després del qual el Manresa ha despertat i ha aconseguit acabar el primer parcial amb només cinc punts de desavantatge (26-21).

El ritme ofensiu dels d’Alejandro Alcoba els ha mantingut al capdavant en el marcador, tot i que a quatre minuts del descans el Manresa s’ha situat a només dos punts (35-33). En el tercer quart la distància ha arribat a ser de 12 punts, però mai no ha estat definitiva. I a l’últim acte s’hi ha arribat amb un esperançador 65-61. L’efectivitat anotadora en el Melilla ha baixat, només Dani Rodriguez ha mantingut el canell a to, però la derrota ha estat inevitable perquè l’equip del Bages no ha sabut aprofitar els moments en què podia apropar-se en el marcador.