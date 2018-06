Mumbrú vol viure “altres reptes entre cistelles”

El català Álex Mumbrú ha dit adéu oficialment del bàsquet professional com a jugador aquest migdia i ha anunciat que seguirà formant-se com a entrenador. “Fa més de trenta anys que boto una pilota i, a partir d’ara, espero poder viure sense fer-ho. Els que em coneixeu sabeu que tindré altres reptes, i tant de bo que siguin entre les cistelles”, ha manifestat a la seu de l’ACB, on ha rebut un homenatge.

A punt de complir 39 anys, Mumbrú, que l’estiu passat es va treure el títol d’entrenador nacional, vol començar una nova etapa a les banquetes. “M’agradaria aportar la meva experiència com a jugador en algun equip. Mirar de formar-me amb entrenadors de qualitat i poder aprendre d’ells”.

Acompanyat dels seus pares, la seva dona i els seus tres fills, l’aler català ha llegit un discurs ple d’agraïments per posar fi a 21 temporades com a professional. Durant la seva carrera ha defensat la samarreta del Joventut de Badalona, amb el qual va guanyar l’Eurocopa de la FIBA el 2006, del Reial Madrid, amb el qual va conquistar la Lliga ACB i la Copa ULEB el 2007, i del Bilbao. “Si pogués tornar enrere i guanyar un títol que no he guanyat, seria qualsevol amb el Bilbao Basket. M’hauria agradat guanyar alguna cosa també amb ells”, ha confessat.

Sobre la seva sortida del Joventut, molt criticada per l’afició verd-i-negra, ha dit: “’La Penya’ vènia d’una època en la qual els jugadors estaven molts anys, perquè guanyaven Lligues, eren un dels millors equips d’Espanya i d’Europa i econòmicament podien mantenir-los, però en la meva època ja no era així. Quan els equips no són tan competitius has de volar, perquè els jugadors volem competir al màxim nivell i guanyar coses. És llei de vida”.

Alguns dels companys amb qui ha compartit vestidor en algun club o en la selecció estatal, com Juan Carlos Navarro, Roger Grimau, Sergi Vidal o Albert Miralles, estaven presents avui a la seu de l’ACB. També representants dels tres equips en els quals ha jugat: Juan Antonio Morales, president del Joventut, Alberto Herreros, director tècnic del Reial Madrid, i Jesús Ramírez, entrenador assistent del Bilbao Basket.