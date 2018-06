Sant tornem-hi

Encara amb els esbufecs de l’últim partit presents, el Barça Lassa continua la tasca de confeccionar la plantilla de la temporada que ve. En la direcció tècnica hi ha el convenciment que sense continuïtat no es pot construir, i en aquest sentit es vol projectar el futur conservant gran part del grup humà que ha acabat la temporada.

Un escenari en què entra també la figura de l’entrenador. Amb el pas de les setmanes els recels que hi havia davant de l’arribada de Svetislav Pesic han evolucionat fins a considerar que un any més amb l’entrenador serbi marcant les pautes del dia a dia és el que necessita el club. Pesic té el vestidor agafat i els jugadors es queixen però el segueixen, que és la relació idònia perquè quan toqui competir ningú claudiqui. Com explicava el mateix Pesic diumenge, el Barça i ell estan parlant i la definició d’aquestes converses s’ha de concretar aviat.

Quant a la plantilla, es treballa amb la idea que hi hagi poques novetats però significatives. La posició de base és la que es vol enriquir més. Es té lligada l’arribada de Kevin Pangos i hi ha bona sintonia perquè també vingui Bradley Wanamaker, dos directors amb talent als dos costats del camp. Poden jugar junts i combinar-se amb Heurtel, que té contracte i podria explotar virtuts en la posició de dos. En el perímetre, s’oferirà la renovació a Pau Ribas i tot indica que Navarro jugarà un any més, i es vol un perfil capaç d’anotar molt en poc temps, un especialista. Hanga té contracte i també Kurucs, però el letó no és important –per això se’l va deixar anar a fer entrenaments als Estats Units amb el play-off en dansa–. En les posicions interiors tenen contracte Claver, Rolands Smits, Pierre Oriola i Kevin Séraphin, mentre que hi ha converses per prorrogar la vinculació amb Tomic, i tot indica que Atoumane Diagné, amb qui Pesic està molt content, formaria part de la primera plantilla.