El Baskonia trenca el factor pista a la primera (90-94)

El Madrid ha vist aparèixer el fantasma de l’última final a les primeres de canvi. El Baskonia ha manat durant tot el partit i l’encert en els tirs lliures ha decidit en el tram final fins donar-los la victòria 90-94. Vildoza (17 punts) i Shengeila han neutralitzat l’encert de Jaycee Carroll, autor de 14 punts a l’últim quart.

El Madrid ha anat a remolc tota la primera part, penalitzat pels problemes en el tir exterior (4/15 triples al descans). 17-19 al final del primer quart i l’avantatge del Baskonia que ha crescut fins un 24-31 amb l’encert de Timma i Poirier. El campió d’Europa era un equip amb el gegant Tavares a pista i un altre quan descansava. L’encarregat d’igualar el marcador ha estat Jaycee Carroll (20 punts i 5/6 triples), amb dos tirs llunyans i els blancs han aprofitat la tercera falta de Vildoza, que els estava fent mal. Així, Doncic, amb la seva primera cistella, ha deixat el 39-39 a la mitja part.

La segona part ha començat amb Voigtmann donant la iniciativa al Baskonia (43-49) i la rèplica de Tavares i Doncic. Els bascos han posat la por al cos al Madrid, incapaços de trobar el ritme en atac. I el ha brillat el canell de Beaubois i Janning, que amb un triple des de més de vuit metres ha tancat el quart deixant la màxima diferència: 58-67.

Pablo Laso ha recorregut de nou a Carroll i el Madrid ha pujat la intensitat en defensa, però el Baskonia ha aguantat el primer cop. Rudy Fernández i Llull en atac s’han aliat amb la bona feina al darrere d’Ayón per tornar a apropar els blancs (70-72) en un segon intent. Carroll ha mantingut el marcador ajustat i quan ha tingut un petit descans, el substitut Taylor ha posat els madridistes per davant per primer cop després de molt de temps amb un triple (81-79) a tres minuts de la conclusió. Els tirs lliures han dictat sentència en el tram final. Ayón ha fallat i Vildoza i Shengeila, no. Els triples de Llull i Carroll hi han posat un últim toc d’emoció.