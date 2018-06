El Madrid iguala la final (98-91)

El Madrid ha empatat la final de l’ACB gràcies a una gran victòria contra el Baskonia per 98-91 gràcies a un gran tercer quart, en què els homes de Pablo Laso han anotat 31 punts i han deixat al conjunt basc amb només 13. El primer període s’ha resolt a favor del Baskonia, que havia guanyat el primer partit i volia deixar molt ben encarrilada la final ha notat molt la lesió de Voigtmann, i a més el Madrid s’ha posat les piles i ha aconseguit arribar al descans amb empat a 52. Després de la represa, però, els blancs, que jugaven a casa i no volien tornar a deixar escapar el partit, han desplegat un bàsquet espectacular i han deixat en poca cosa al seu rival. Amb un gran Gustavo Ayón, amb 21 de valoració, acompanyat per un bon partit de Jaycee Carroll i Trey Thompkins, el Madrid ha agafat una avantatge molt gran per escapar-se definitivament en el marcador. En l’últim quart, els de Laso només han hagut de mantenir les diferències mentre que el Baskonia intentava maquillar el resultat. Al final, victòria blanca de set punts.

Ara la final es trasllada a Vitòria, on el Baskonia tindrà dos partits davant la seva afició per intentar guanyar la lliga. El tercer partit es disputarà a la pista del Baskonia diumenge a les 18.30 hores.