La propera millor lliga d’Europa queda definida

L’Eurolliga 2018/19, en la que serà la seva tercera edició amb un format de lliga regular de setze equips, va quedar ahir definida amb el títol aconseguit pel Bayern de Munic en la lliga alemanya.

La que podria ser l’última edició amb setze participants –el projecte apunta a divuit en la temporada 2019/20– estarà formada per nou campions de lliga, un debutant en termes absoluts i tres amb aquest format de competició i quatre equips de la Lliga Endesa, un menys dels que hi ha hagut aquesta temporada passada. Així les coses, la relació definitiva la formen els onze clubs amb llicència (Barça, Baskonia, Madrid, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Panathinaikòs, Olympiacòs, CSKA, Zalgiris, Maccabi i Milà), juntament amb el Darussafaka, com a campió de l’Eurocopa, el Buducnost com a campió de la lliga adriàtica, el Khimki com a finalista de la VTB, l’Herbalife com a millor classificat de l’ACB rere els equips amb llicència i l’esmentat Bayern. D’aquests, és pràcticament segur que nou la jugaran com a campions de les respectives lligues: el Fenerbahçe, el CSKA, el Maccabi, el Milà, el Buducnost, el Bayern, el Madrid o el Baskonia, el Panathinaikòs o l’Olympiacòs i molt probablement també el Zalgiris –l’equip de Jasikevicius domina 3-1 en la final i demà pot sentenciar al Zalgirio Arena.

Benvinguts