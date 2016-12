Acabar l'any amb bon peu

L'Espanyol espera tancar avui l'any amb bon peu i per fer-ho necessita passar l'eliminatòria dels setzens de final contra l'Alcorcón. En l'anada, els blanc-i-blaus van aconseguir empatar (1-1). Ara els de Quique esperen signar un bon partit i no patir tan com en l'anada, i per això el tècnic blanc-i-blau reforçarà l'equip amb molts titulars. “En l'anada ens va condicionar haver de jugar tres dies després al Calderón”, assenyalava el tècnic, que va insinuar que jugarà amb més titulars que en el partit d'anada. En aquest sentit, la gran novetat de la convocatòria és la presència de Marc Navarro, que podria jugar al lateral dret per les lesions de Javi López i Víctor Sánchez. “Ho decidirem en l'últim moment”, va dir Sánchez Flores sobre aquesta possibilitat, i tampoc va confirmar la titularitat de Roberto a la porteria, tot i que seria una sorpresa si no juga. “Vaig parlar amb Roberto per saber com estava mentalment [després del derbi]. Si es troba bé, demà estarà a l'equip.”

Per la seva banda, el tècnic de l'Alcorcón sap que ho tindran difícil. “Jugarem contra un superequip com l'Espanyol; ells són favorits per passar en un 95%.”