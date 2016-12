Quique demana disculpes

Quique Sánchez Flores va parlar ahir sobre la polèmica per la petició de la samarreta a Messi després del derbi de diumenge al Camp Nou, que va irritar una gran part de l'afició blanc-i-blava. L'expectació a la sala de premsa de la ciutat esportiva era total. El tècnic, sense donar torn de paraula als periodistes, va voler donar la seva versió dels fets i demanar disculpes. “Demano disculpes si he molestat algun aficionat. Estem entregats a aquesta causa des del primer dia. He sentit frustració. Ho lamento de veritat”, deia el madrileny, que hi afegia: “El que intento fer és tractar bé l'adversari aquí, en la lliga, i també en la Premier. Sense distinció d'equips ni de categoria. Intento sempre representar tan bé com puc l'Espanyol. Mil disculpes si he ofès la sensibilitat dels nostres. És un acte que es produeix perquè no tinc un coneixement dels 116 anys d'història del club. Confio que en el futur seguirem construint una bona relació per fer que l'equip voli i una base sòlida de respecte”, rematava el tècnic, que deixava clar que se sent a gust a l'Espanyol: “Tinc la felicitat d'estar en el lloc adequat i quan estàs en el lloc adequat és el més bonic que et pot passar.”

En aquest sentit, va continuar desgranant el feeling que té amb els seguidors blanc-i-blaus. “L'afició és espectacular. Tinc una connexió amb ells brutal. No és ficció. Això no es prepara. El que fem és per ells i és com interpreto aquesta professió.” També va tornar a ser qüestionat pel fet de no haver-se fet la foto amb Luis Enrique. “Vull gent senzilla i sana. No m'agrada la polèmica i cada cop distingeixo els moments bons dels dolents i tot el que em sembla estrany no m'interessa i em sento molest amb aquesta mena de coses. No m'agrada defraudar-me.”

Quique també va parlar dels temes d'actualitat esportiva, en primer lloc del partit d'avui contra l'Alcorcón: “Sabem com és la copa. L'hem d'encertar amb l'equip per fer un bon partit.” Una eliminatòria on convocarà un equip més competitiu i amb habituals titulars gràcies al calendari. “L'altra vegada teníem un partit a tres dies de vista al Calderón i ens va condicionar l'alineació. Però ara no i podem escollir entre tots per fer l'equip més competitiu possible.” Finalment, el preparador va fer un balanç del primer tram de la temporada: “Tenim moltes raons per ser feliços. Hem aconseguit que els aficionats vegin que es poden fer coses importants. Tenim un grup excel·lent i uns grans professionals dins del club i és una de les grans notícies. I tenim les condicions necessàries per seguir creixent. No estem encara en el moment d'estar entre els set primers, que és on històricament ha d'estar aquest club, i és per al que treballem, per arribar allà i quedar-nos.”