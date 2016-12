L'Espanyol, eliminat

L'Espanyol va caure eliminat en la primera eliminatòria que disputava de la copa davant l'Alcorcón en la tanda de penals. Jurado va fallar el penal decisiu que donava la classificació al visitants. L'infortuni història dels blanc-i-blaus, des dels onze metres, tornava a aparèixer.

Aquest serà un cop dur per a l'Espanyol, un equip, el madrileny, que lluita per evitar el descens a segona b i és el pitjor visitant de la categoria de plata. L'Espanyol va pagar car la seva desídia a la primera part. Álvaro Giménez va avançar als visitants i va posar contra les cordes a un conjunt blanc-i-blau desendollat en totes les línies. Quique va moure el seu equip i la represa buscant un estímul i els seus canvis van ser decisiu. A cinc minuts del temps reglamentari Hernán Pérez forçava la pròrroga aprofitant una assistència de Piatti. El gol va ser envà i l'Espanyol no va passar en la tanda de penals.