Els maleïts onze metres

El gol d'Hernán dóna peu a una pròrroga també per oblidar

Fa tres anys, dos gols de Víctor Álvarez i Pizzi en el tram del minut 84 al 87 van evitar la desfeta contra l'Alcorcón. Dues remuntades en un partit contra un segona A i una lliçó que es va oblidar amb massa facilitat. Ahir l'Espanyol hi tornava, amb els madrilenys vorejant el descens i amb molts suplents. I la presència de força titulars al bàndol blanc-i-blau no va evitar que es repetissin els pecats, sense tensió i amb un gol en contra en el tram inicial. Hernán Pérez també va triar el minut 84 per equilibrar-ho i donar pas a la pròrroga, que també va resultar un horror. En els temuts penals Gerard Moreno i Jurado van fallar, i van fer inútil l'aturada de Roberto en una eliminació merescuda, per espatllar el Nadal de l'aficionat periquito.

Un rival, el pitjor visitant de segona, obligat a marcar. Grades sota mínims d'afluència. I amb molts suplents. I véns d'un derbi i una gran ratxa, ja finalitzada, en la lliga. Els jugadors de l'Espanyol són humans i és comprensible que sortissin amb una marxa menys. Però entre poc i massa. L'Alcorcón tenia un tràmit que volia passar com abans millor per centrar-se en la lliga, però es va sentir còmode d'entrada per la falta de tensió dels blanc-i-blaus. Així, els madrilenys van veure aviat que arribaven amb facilitat a l'àrea rival. Diego Reyes no se'n sortia de lateral dret i a l'esquerre Ivi deixava en evidència Rubén Duarte si hi havia espai per córrer.

Amb tot, la pilota es va passejar perillosament per l'àrea de l'Espanyol en el tram inicial. Fins que, en el minut 19, un córner acabava en la rematada de cap d'Álvaro Giménez al fons de la xarxa. 0-1. Tota la comoditat previsible en orris. I xiulets. Sí, malgrat la bona ratxa en la lliga i la il·lusió, els pocs aficionats que aguantaven el fred i el calvari de superar la rotonda per arribar a l'estadi expressaven el malestar pel pobríssim joc de l'equip. No eren els únics empipats, perquè Quique Sánchez Flores va posar de seguida tres jugadors a escalfar-se. Missatge per a navegants. Alguns dels que estaven damunt la gespa s'havien d'espavilar o serien assenyalats.

L'enuig d'Álvaro