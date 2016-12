“S'ha intentat, però no hem estat capaços de passar”

Quique Sánchez Flores ha viscut un debut amarg en la copa. L'ambició del projecte de Chen Yansheng ha quedat tocat després de l'eliminació prematura contra l'Alcorcón. L'Espanyol ha tornat a caure en una tanda de penals que no aconsegueix superar des de la dècada dels noranta. Però més enllà d'aquesta situació, aquesta ha estat una setmana dura per a Quique Sánchez Flores. Primer, per la polèmica amb la samarreta de Messi per al seu fill després del derbi de diumenge, i ara amb l'afegit esportiu de caure eliminat de la copa. L'Espanyol tenia moltes esperances en aquesta competició, però s'ha tallat de soca-rel tot just començar. Un sotrac que serà dur de pair durant les vacances però que ha de servir els blanc-i-blaus per agafar amb més tensió competitiva la lliga. Un campionat de la regularitat que no tornarà a jugar-se, per l'Espanyol, el dia de Rei, en què s'enfrontarà amb el Dépor a Cornellà. Un partit en què haurà de mostrar un to competitiu molt diferent al que va mostrar contra l'Alcorcón. I és que ahir l'Espanyol es va suïcidar amb un gol inicial que li va costar molt de pair i que el va obligar a anar contra corrent. “Amb aquesta situació ens ha costat i l'Alcorcón ens ha tancat molt bé i ens ha obligat a canviar molts jugadors al llarg del partit per tal de buscar variants i per intentar marcar algun gol”, deia el tècnic blanc-i-blau que lamentava l'eliminació. “Ho hem intentat de totes les maneres, i és una llàstima perquè no hem estat capaços de passar.” Per acabar, el tècnic es consolava en veure l'evolució de cert jugadors. “És un partit bo per veure com estava l'equip i els que no juguen habitualment” com ara Melendo i Aarón, que van donar la cara.