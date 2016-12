Torrons amargants

Una ratxa històrica de partits sense perdre ni encaixar gols va situar l'Espanyol en l'objectiu de la temporada, el top 10. El derbi va tallar la bona dinàmica, però l'aficionat periquito tenia motius per marxar il·lusionat a les festes de Nadal. Fins que dijous es va espatllar tot plegat amb el fracàs en la copa en forma d'eliminació tot just començar contra un rival que a segona A lluita per evitar el descens.

La marxa en la lliga i el projecte conviden a ser optimistes i pensar que el partit contra l'Alcorcón va ser un accident. Però arriba just a tocar de l'aturada per les festes en família, i els periquitos tornaran a remugar més del compte. “És una mica injust marxar de vacances així tal com estàvem en la lliga. Però no ens podem enfonsar, toca mantenir el cap alt i pensar que l'objectiu és la lliga”, va assegurar David López. Era el missatge del vestidor, convençut que el balanç fins ara és molt positiu. Un mal inici de partit havia provocat l'eliminació i cal girar full tan aviat com sigui possible. “No hi comptàvem. Estem tenint una dinàmica molt bona en la lliga i comptàvem a mantenir-la en la copa. En la primera part no vam entrar en el partit, ens va costar molt i vam rebre un gol. Tot i el sabor amarg de l'eliminatòria hauríem d'estar tranquils, perquè la dinàmica és bona”, va afegir el porter Roberto.

No és el primer cop que l'Espanyol cau contra un rival de categoria inferior. En aquest segle ha estat un maldecap intermitent. Una lliçó que no s'aprèn i que provoca el suspens cada cert temps. En la temporada 2011/12 un segona B com el Mirandés va vorejar la sorpresa a Cornellà avançant-se 0-2, i el 3-2 final no va evitar que els periquitos caiguessin en la tornada per 2-1 en els quarts de final. En la 2006/07, el Rayo de la divisió de plata s'imposava 0-1 al Lluís Companys i feia inútil l'1-1 de l'enfrontament a Vallecas. I en l'època que les eliminatòries eren a partit únic va ser una constant. Després d'aixecar la copa el 2000, en l'edició següent, les dues categories per sobre no van evitar l'1-0 a Lleida, tal com passaria a Alacant un any més tard. I a Terrassa (segona A) el 2004 en la tanda de penals. Entrenadors diferents, plantilles que canvien i un mal que es repeteix. “L'aficionat que entén de futbol sap que les categories són molt similars. He jugat molts anys a segona i no hi ha gaire diferència amb primera. Si un surt més endollat la diferència s'escurça. Havíem de sortir concentrats i no va ser així. Quique havia avisat i tots ja som grandets. Els que vam saltar al camp en som els responsables, perquè l'Alcorcón va sortir amb més ganes i va rebre el premi del gol. Estem molt decebuts.” L'explicació de Javi Fuego. L'Espanyol va espatllar el Nadal als seus seguidors.