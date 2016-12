Dos jugadors amb el camí de sortida ben assenyalat

Les primeres fases de la copa són sinònim d'oportunitats per als menys habituals. Si no tens minuts i tampoc entres en la convocatòria, el missatge és clar. Per això Víctor Álvarez i Martín Demichelis estudien què fer ara que arriba el mercat d'hivern. Un ho té molt més clar que l'altre.

“No ha entrat a cap llista en la lliga, així que és clar que no compta”, expliquen a L'Esportiu fonts properes a Víctor Álvarez. El lateral del planter ha vist com des de l'adéu de Sergio González el protagonisme anava en descens fins a desaparèixer del tot amb Quique Sánchez Flores. El barceloní tan sols ha estat convocat un cop, però la llista era de 19 i va acabar sent el descartat. En la copa va disputar els 90 minuts a Alcorcón, però la tornada la va haver de seguir des de la graderia. “No, l'entrenador no ha parlat amb ell en cap moment de la temporada”, expliquen, si bé també admeten que “Aarón ho està fent molt bé”.

Víctor Álvarez compta, doncs, amb només 90 minuts en tota la temporada. L'Espanyol necessita alliberar fitxes si vol incorporar algú, i les mirades volen ràpidament cap al jugador del planter, que no té cap pressa. D'entrada, ningú del club s'hi ha posat en contacte per dir-li que seria millor que busqués un nou destí. I per un altre costat, vol trobar el destí indicat, sense precipitar-se. El lateral es va sotmetre a una delicada operació de cor el 2013, quan va renovar el contracte per quatre temporades més. Així, Víctor Álvarez acaba contracte al juny. Quique té un vincle de tres anys i Aarón seguirà, de manera que no té sentit una cessió amb renovació inclosa com es va fer amb Clerc. El dubte és marxar ara o esperar a l'estiu, quan amb 23 anys tindrà més varietat de propostes. “Estem mirant i dependrà de què surti. No ho tenim gens clar. No tenim cap prioritat entre primera, segona o l'estranger.”

Ho posarà fàcil