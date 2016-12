Sergio García torna a trucar a la porta de l'Espanyol

Felipe Caicedo té ganes de fer les maletes i Álvaro va afegir a la falta de minuts un acte d'indisciplina en el partit contra l'Alcorcón que li comportarà una multa. Jordi Lardín estudia el mercat de davanters per si cal fer un moviment en breu. I Sergio García va recordar ahir que estaria molt content de tornar a vestir de blanc-i-blau.

L'estiu passat l'Espanyol va rebre l'oferiment per recuperar el davanter del Bon Pastor. I va estudiar pros i contres. Conscients que és un referent amb un gran pes al vestidor, hi havia dubtes de si podria tenir l'esperit de sacrifici i esforç col·lectiu que Quique Sánchez Flores exigeix als puntes. En la plantilla actual, sense anar més lluny, a Caicedo li ha costat molt entendre-ho, a diferència de Baptistão i Gerard Moreno. Però la qualitat de Sergio García estarà fora de dubtes i segueix amb moltes ganes de tornar, un any i mig després de marxar a l'Al-Rayyan. “Jo tornaria. Ho he dit diverses vegades. M'encantaria tornar a l'Espanyol, però és difícil. Té grans jugadors, i si el club pensés en mi, jo ben content. Se'm fa un nus a la gola recordant el comiat. És casa meva i m'encantaria poder ajudar l'Espanyol. Ningú ha trucat a la meva porta. M'agradaria, però no depèn de mi, sinó del fet que el club vulgui tornar a comptar amb mi”, va explicar a Catalunya Ràdio.

El davanter, de 33 anys, va ser el pitxitxi blanc-i-blau durant quatre temporades seguides abans de canviar d'aires. Ara des de Qatar no perd detall de la trajectòria del seu ex-equip. Sergio García va deixar un club amb l'aigua al coll pels deutes i amb problemes dels jugadors per cobrar la nòmina quan tocava. I un any després té un projecte il·lusionant, dels qual voldria formar-ne part. “Em sembla un projecte molt bo. És un canvi molt bo per al club i l'afició. Quique Sánchez Flores és un grandíssim entrenador. Les coses estan anant molt bé, per molt que a l'inici costessin una mica. Veig molta solidesa, llàstima de la derrota contra el Barça, però la plantilla és bona i està jugant molt millor.”