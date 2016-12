“La meva il·lusió és guanyar un títol”

Estarem molt millor, el 2017, de com hem acabat el 2016. Ens agrada que la gent s'il·lusioni i que vegi potencial L'eliminació de la copa ha estat un cop dur per a tots. Convé oblidar-la de seguida i tornar a la dinàmica de la lliga En aquesta plantilla es respira energia positiva i felicitat. Hi ha molt bona química entre els companys La posició que tenim ara no és dolenta, però la podem millorar, i això passa per la nostra ambició, que és gran

Gerard Moreno (Santa Perpètua de Mogoda, 1992) és un dels jugadors essencials per a Quique Sánchez Flores. Només cal veure les seves estadístiques. El davanter és el pitxitxi amb sis gols, l'home que ha jugat més minuts durant aquesta temporada en la lliga, i és l'únic que ha estat present en totes les jornades de competició. Gerard té la sensació que aquest any 2016 ha anat de menys cap a més, i en vol més amb vista al nou 2017, tant a títol personal com col·lectiu. Està vivint un gran moment de forma i un del seus reptes és signar la seva millor temporada com a professional. De moment, va pel bon camí.

Quin desig té per al 2017?

El primer de tots, i més important, és tenir salut i no tenir lesions. Ho pots fer molt bé però una mala lesió et talla les ales, i també que la nostra gent gaudeixi encara més de nosaltres l'any vinent. Si passa això, serà que ho estem fent bé i que farem una gran temporada.

Està l'Espanyol en un dels seus millors moments?

Sí, estem davant un nou projecte que acaba de començar i tots hi estem molt engrescats i il·lusionats. De mica en mica tot s'està consolidant i l'equip està anant cap a amunt, que era el que volíem tots. A nosaltres ens agrada que la gent s'il·lusioni i que vegi que tenim potencial per fer coses importants. Però no ens volem quedar amb el que hem fet fins ara sinó que en volem més i serem ambiciosos. Segur que amb el treball del cos tècnic i el nostre estarem molt millor, l'any 2017, de com hem acabat el 2016.

Vostè és més del Pare Noel, el cagatió o dels Reis?

Som més de Reis. A casa sempre ens hem esperat per donar els regals el 6 de gener. És el costum que tenim.

El Nadal vinent serà molt diferent. Serà pare per primera vegada i crec que els regals de la casa tindran un destinatari clar.

[Riu]. Sí, ho hem d'aprofitar ara. Però ja m'està bé que sigui així. Serà una nova etapa en la meva vida que afronto amb molta il·lusió. Esperem que tot vagi bé i que sigui un moment de felicitat bonic i d'unió per a mi i la meva parella.

Dóna més responsabilitat, ja no dic futbolística, sinó en el pla personal, aquesta futura paternitat?

Te'n vas fent a la idea. Està a l'expectativa i preguntes a la gent que tens al voltant que té fills com s'afronta aquesta etapa. Suposo que els passa a tots els que serem pares per primera vegada. Ho afronto amb molta il·lusió i responsabilitat. Sé que la vida em canviarà, però tinc ganes que arribi el moment.

Li donaré un consell: aprofiti per dormir!

[Riu]. Sí, aquest consell és molt recurrent. M'ha dit que és important descansar però tinc sort perquè no tinc problemes de dormir. Sóc dels que es posa al llit i es queda de seguida adormit. Després, quan tinguem la nena, potser això canvia...

Potser agafa amb més il·lusió les concentracions per dormir?

Sí, he vist en les concentracions que els que són pares dormen molt més. Les aprofiten al màxim. Ja em tocarà a mi. Ja li ho explicaré...

És el pitxitxi de l'equip amb 6 gols. Ha jugat tots els partits de lliga. Està en un moment radiant. Si res no es trenca, estem parlant que pot signar la seva millor temporada com a professional i superar el seu registre màxim de set gols?

Pel que fa a la lliga, sí, per nombre de gols, però no en una temporada sencera, comptant totes les competicions (va fer 18 gols en el seu últim any amb el Vila-real). Però m'estic trobant molt bé. Em sento segur de les meves possibilitats i també de la confiança que m'estan donant els tècnics i els meus companys. Tot ajuda a fer-ho millor. Espero seguir ajudant, fer gols i treballar per a l'equip. Esperem que aquesta sigui la meva millor temporada, no per a mi, sinó per a tots, perquè serà sinònim que estem tots en un bon moment. Si l'equip està a dalt, tots estarem bé. Aquí el que importa és tenir un col·lectiu fort.

Ningú s'esperava l'eliminació de la copa. No sé si té al cap guanyar-la algun dia...

La meva màxima il·lusió és guanyar un títol amb l'Espanyol, que és el club de la meva vida. És un somni que espero que és faci realitat. L'eliminació de la copa ha estat un cop dur per a tots. Cal oblidar-la i tornar a la dinàmica de la lliga, en què ho estem fent bé. Estic convençut que l'equip està fent bé les coses.

Vostè va arribar aquí fa dos anys. Va apostar a cegues per un Espanyol que estava tocat econòmicament, però es va arriscar. S'estan complint les perspectives que tenia, o s'han superat?

L'any passat va ser un any dur per a tots, però ho tenim oblidat, però vaig venir a l'Espanyol perquè pensava que era el millor lloc per a mi i on em sentia més a gust. Estic on vull estar. Aquest any és diferent. Nou president, nou tècnic, nous futbolistes. Tots plegats comencem des de zero. M'estic trobant millor que en el meu primer any i també físicament. L'any passat vaig començar bé, però després de la lesió el meu rendiment no va ser el que s'esperava, ni per a mi ni per la gent. Ara tot ha canviat. Estic bé, amb confiança, i vull anar endavant, seguir creixent en tots els aspectes.

Parlant de creixement. Li agrada ser un dels referents ofensius d'aquest nou Espanyol?

Em sento important però cada jugador que està en la plantilla ha d'aportar el seu granet de sorra dins del vestidor. Tots ens sentim importants i això fa que un equip creixi i que tingui diversos registres. En la meva faceta, em sento important.

L'objectiu immediat és acabar la primera volta entre els vuit primers?

Sí, l'objectiu és acabar entre els deu primers. Això és el que ens ha dit el club. Però som ambiciosos. Volem quedar com més amunt millor. Els partits que tenim no seran fàcils, però els hem d'aprofitar per escalar posicions. Aquesta és la mentalitat que hi ha en el grup. La posició que tenim ara no és dolenta, però no ens hi conformen i la podem millorar, i això passa per la nostra ambició, que és gran.

El derbi ja està oblidat?

Per nosaltres, sí. Va ser un resultat enganyós. No ens vam merèixer acabar golejats. Hem de fer les coses que fem bé i millorar altres aspectes. La vida continua i hem de tornar a ser un equip sòlid al darrere i començar el 2017 amb ganes i vencent el Dépor.

El tècnics tenen previst, en el seu full de ruta, que la segona serà millor que la primera?

La sensació és que serem un millor equip perquè farà més temps que treballem, i els automatismes s'agafen. Sabem el que volen de nosaltres. Serem millors, segur. Cada vegada serem més forts, tant defensivament com ofensivament en el joc posicional i tàctic. Aquest equip pot fer coses bones.

Vostè és periquito de cor; no sé si li fa especial il·lusió que els seus drets siguin cent per cent de l'Espanyol?

És una cosa sobre la qual no puc opinar perquè no depèn de mi. El cinquanta per cent és de l'Espanyol i l'altre, del Vila-real. És una qüestió de clubs. No puc posar-m'hi al mig, però tothom sap el que penso i com sóc, i sí que m'agradaria que els meus drets fossin íntegres de l'Espanyol.

Parlant de sentiments: quan t'insulten en un terreny de joc, què se sent?

Intentes estar concentrat en el partit i no fas gaire cas del que sents a les graderies. Sé que hi ha molta rivalitat amb el Barça però no m'agraden totes aquestes coses. És el derbi, però no s'haurien de fer aquesta mena de càntics. Si algú ho ha de censurar han de ser els estaments i els responsables de la lliga.

Han vingut onze fitxatges nous aquesta temporada, però hi ha tres futbolistes del planter que estan tenint protagonisme, com ara Marc Roca, Aarón Martín i Óscar Melendo. Fa especial il·lusió?

És molt important que arribin jugadors del planter i que ho facin amb la mateixa confiança que tenen de quan jugaven en categories inferiors. Nosaltres sempre els intentem ajudar en tot perquè se sentin còmodes en tots els aspectes. El planter de l'Espanyol és un dels millors d'Espanya i s'està demostrant. Parlar de l'Espanyol és parlar de planter, i aquesta és una de les coses que no es poden deixar i que cal seguir potenciant.

Vostè no sent enveja quan els veu, com el cas d'Aarón o Marc Roca, instal·lats en el primer equip. El seu camí no va ser tan recte fins arribar al primer equip.

Sóc dels que pensa que si treballes fort i ets insistent, tot arriba. Però estic molt orgullós de la meva trajectòria i del camí que he fet. Potser a alguns els agrada fer el camí des de petits fins a dalt en un sol club. El meu ha estat diferent, però el futbol és així. Has de prendre decisions. Estic molt orgullós d'haver estat a l'Espanyol de petit i després estar al Badalona, el Mallorca i el Vila-real. El destí al final m'ha tornat a dur a l'Espanyol i n'estic encantat.

Com és la relació amb Quique Sánchez Flores?

Molt bona. És un entrenador que té molt clar el que vol i té tranquil·litat en totes les seves decisions. Confia molt en l'equip i en les seves possibilitats. Estem encantats amb ell perquè és una persona que té un diàleg fluid amb els jugadors i això és molt important. A més, és un entrenador ideal per aquest projecte, que comença pel seu tarannà.

En els últims anys la força oculta de l'Espanyol era el seu bon ambient dins del vestidor. Enguany, i ara amb cinc mesos de convivència, com són els nous que han arribat? Continua havent-hi aquesta harmonia?

En un vestidor professional, i més de primera divisió, tenir un bon grup humà és bàsic, és de les coses més importants. En aquest vestidor hi ha bon rotllo i la gent està unida. No només aquest any sinó, com deia, l'any passat. Jo arribava de nou i no vaig tenir cap problema d'integració. En aquesta plantilla es respira energia positiva i felicitat. Hi ha molt bona química amb els companys. És una cosa que et fa treballar encara millor quan tens un feeling especial amb els teus companys. Sempre que vénen nous jugadors els intentem ajudar i que s'integrin en la bona sintonia del grup.

Parlant de nous jugadors, li ha sorprès el nivell de Diego López als seus 35 anys?

Tots sabíem que era un gran porter i el que podia donar. Però és un exemple per la seva humilitat i el seu treball diari. El veus treballar com el que més dia a dia al gimnàs o sobre la gespa. És una persona que es cuida per estar de la millor manera possible. És un exemple.

Per acabar: quants gols preveu que farà?

Quants més millor, però acostumo a no dir cap xifra perquè sóc molt supersticiós i prefereixo no fer cap pronòstic.