Aposta per oblidar La 1900 fins a la pròxima temporada

“Cal fer una pausa i mirar com fer-ho possible. Per a aquesta temporada no”

“Cal fer una pausa i mirar com fer-ho possible. Per a aquesta temporada no”

“La 1900 ara no és possible, però una gran graderia seria bo per a tots. Hi reflexionarem”

PORTA OBERTA “La 1900 ara no és possible, però una gran graderia seria bo per a tots. Hi reflexionarem”

Hi ha conflictes que vénen de lluny i són complicats de solucionar, per molt que hi hagi una normativa de la Lliga de Futbol Professional que impulsi a fer-ho. L'Espanyol no se n'ha sortit en l'intent de tenir una única graderia d'animació, La 1900, amb la Curva Jove i La Juvenil integrades i la perspectiva del club blanc-i-blau a hores d'ara és ajornar-ho fins a la pròxima temporada. Des de l'entitat periquita se seguirà parlant amb les dues parts per intentar trobar una solució que activi al màxim els sectors 109 i 110, però hi ha poques esperances que es pugui avançar prou en l'actual campionat.

L'Espanyol va fer d'entrada reunions amb els dos grups d'animació per després fer-ho per separat. La LFP va treure l'estiu passat una normativa que instava a tenir tots els grups d'animació en una única zona del camp si volien mantenir els privilegis habituals en forma de disposar d'una habitació a l'estadi on guardar el material, pancartes, altaveus, etc. En el cas del conjunt blanc-i-blau, la convivència tot just va durar quatre partits: Màlaga, Real Madrid, Celta i Vila-real. Contra l'Eibar se'ls va treure els privilegis, pas previ a tancar la zona. I Ramon Robert explica a L'Esportiu que segurament el millor és fer un pas enrere i seguir com s'està ara fins a la propera temporada. “L'objectiu era maco, tenir-ho tot unificat, una gran graderia. Segur que tots, si tornéssim a començar, ho faríem diferent. El club també. Si tres no s'han posat d'acord i una part és el club, hi ha una quota de responsabilitat. Es para? No. Però hi ha moments que cal fer una pausa, analitzar-ho tot i mirarem com enfocar-ho per fer-ho possible. Per a aquesta temporada no.”

Els incidents de l'enfrontament amb l'Eibar amb agressions, mossegada inclosa, als membres de seguretat quan van mirar de frenar l'intent dels aficionats de retirar la pancarta de La 1900 va ser un punt d'inflexió. El consell va entendre que l'escalada de tensió podia derivar cap a un punt perillós. Contra l'Athletic es va trobar la solució temporal de posar-hi nens però aviat es va optar per acceptar la voluntat de La Juvenil de quedar-se a l'altra punta de l'estadi i la Curva Jove rere la porteria, això sí, sense privilegis. Els dos grups, enemistats, a banda i banda del camp. “Hi va haver moments de tensió. Vam veure que la convivència era difícil i es va prendre la mesura de tancar La 1900. I quan abans es pugui reobrir, es farà. Les tres parts no ens podíem posar d'acord, així que ara toca fer un pas enrere.”

Els errors del club

L'Espanyol manté el discurs de no tancar definitivament La 1900, però mentre la normativa de la LFP no comporti sancions, tampoc hi ha pressa. No tenen clar que es pugui arreglar perquè les tensions entre La Curva i La Juvenil vénen de lluny i els punts en comú són minsos. Fins i tot hi ha grups dins de cada grup. Des de la directiva es va obrir expedient a més d'una vintena de seguidors, cinc dels quals ja han estat sancionats amb cinc anys sense entrar al feu periquito. Hi ha ordres de mostrar mà dura , mesura que Chen Yansheng veu amb bons ulls. Això, sí, el consell d'administració blanc-i-blau admet que també ha comès errors en el tancament de La 1900. “

Hi ha punts que el club voldria d'una manera i no pot ser. Hem de cedir en alguna cosa, com han de cedir els dos per trobar punts d'equilibri. Estic segur que hi ha punts de trobada i amb ganes es pot tirar endavant.

La 1900 ara no és possible, però una gran graderia seria bo per a tots. Reflexionarem què pot fer el club per facilitar-ho. Però des de la tranquil·litat i la calma.”