Quique Sánchez Flores no toca el calendari de treball

El Barça va traspassar l'estiu passat Alen Halilovic a l'Hamburg per cinc milions d'euros amb una opció de compra en les dues primeres temporades, però el menut croat no s'està adaptant a la Bundesliga i el seu agent, Zoran Stojadinovic, vol que torni al campionat estatal. El diari ‘Bild' assenyalava ahir l'Espanyol com una de les dues opcions damunt la taula, acompanyant l'Sporting, on va estar en el campionat passat. Una cessió, en la qual els blaugrana no tindrien res a dir, facilitaria quadrar l'operació amb el joc net financer de la LFP. L'Espanyol està al límit i necessita que hi hagi sortides per poder incorporar jugadors, amb Demichelis i Víctor Álvarez com a noms amb més possibilitats de canviar d'aires. La prioritat de Quique Sánchez Flores, però, és lligar els serveis d'un lateral dret.