Jurado: “Va ser dolorós”

Els jugadors de l'Espanyol han canviat per un dia la ciutat esportiva per l'estadi de Cornellà i El Prat per preparar el partit de lliga contra el Deportivo. La plantilla blanc-i-blava mira d'oblidar el fracàs a la copa de Rei. “Va ser dolorós caure eliminats amb l'Alcorcón i ja hem passat pàgina. Si et quedes estancat en què vam poder fer o què va passar, el següent partit també el tens perdut. Cal ser positius. S'ha tallat la ratxa positiva que portàvem, però només ha estat un petit sotrac en el camí. L'equip té les idees clares”, ha explicat Jurado, un dels dos jugadors que va fallar el penal a la tanda contra l'Alcorcón.