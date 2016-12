El repte del 2017 passa per ser millors en atac

Els equips es construeixen des del darrere. És un dels apriorismes futbolístics per excel·lència i un dels dogmes de Quique Sánchez Flores. La valentia va derivar en suïcidi en el debut en la lliga a Sevilla (6-4) i des d'aleshores l'Espanyol s'ha centrat a millorar en defensa fins a tenir números que són referència a primera i a Europa. Però per seguir creixent cal que el 2017 comporti un pas endavant en l'elaboració del joc, tal com han palesat les dues últimes desfetes, sobretot el fracàs a la copa del Rei.

Cinc partits seguits deixant la porteria a zero fins que l'Sporting va trencar la ratxa en el temps de descompte del sisè. I set de vuit enfrontaments amb la porteria a zero. No encaixar gols va ser la base del creixement de l'Espanyol per passar del risc de la zona de descens al Top 10. Però quan el Barça es va avançar en el derbi, l'onze periquito no va trobar la manera d'aproximar-se amb perill a l'àrea de Ter Stegen. Els blaugrana són artistes en amagar-te la pilota, però quan uns dies més tard, l'Alcorcón, que lluita per fugir de la part baixa de segona, va fer el 0-1 a Cornellà, els problemes van ser els mateixos. L'elaboració de joc es perdia en passades estèrils, gens profundes, sense trobar la manera de fer mal a la defensa rival. Res de nou, perquè el conjunt blanc-i-blau té tendència a deixar-se dominar sigui quin sigui el rival. I no hi ha pla B si el marcador es posa en contra. Els jugadors en són conscients i confien que el 2017 comporti una evolució en el joc cap a millorar l'aspecte ofensiu. “Tenim jugadors de molta qualitat per crear joc. En el meu cas he d'estar preparat per jugar en qualsevol costat del camp. Els uns i els altres ens hem d'ajudar, i amb la qualitat que tenim som un equip per tenir la pilota”, va ressaltar ahir José Manuel Jurado.

La presència del gadità al doble pivot és un dels camins que prova Quique Sánchez Flores per millorar l'elaboració del joc. Però no és suficient, i contra l'Alcorcón les pujades valentes de David López van ser un recurs molt més efectiu, deixant de nou el dubte de què passaria si el del planter tornés a la seva posició natural de migcampista. No es pot dir que l'onze no sigui ofensiu, amb Jurado al mig i quatre davanters, sense oblidar la profunditat que donen les escapades d'Aarón a l'esquerra, però els números són contundents. L'Espanyol és l'equip que menys rematades fa a primera divisió, amb 8,12 per partit. Tan sols l'Sporting, l'Alavés i l'Osasuna no arriben tampoc a les 10 per partit. En l'aspecte golejador, ocupa la 14a posició amb 20 dianes. Si es vol aspirar a cotes més ambicioses, cal atacar molt millor.