“Estem cada cop més a prop del que vol l'entrenador''

Centrar-se en la lliga. Per obligació. Hernán Pérez ha restat avui importància a l'eliminació de la copa del Rei, mostrant-se segur que l'Espanyol no acusarà el cop i recuperarà la dinàmica de les últimes setmanes. “Crec que si seguim amb la dinàmica que portàvem, excepte Alcorcón i Barça, estem en un camí molt bo. Si seguim igual acabarem bé a la lliga. L'Alcorcón no ha fet mal, ens centrem en la lliga. Deixem enrere la copa i toca mentalitzar-se en la lliga i en el pròxim rival.”

El davanter paraguaià ha valorartde forma positiva el 2016 a nivell personal i col·lectiu, augurant un 2017 molt millor. Hernán Pérez veu el conjunt periquito cada cop més en la línia que somia Quique Sánchez Flores. ”L'equip va començar irregular, però acaba havent millorat molt. Creix cada dia més i esperem que al pròxim any vagi cap amunt. La copa no fa que haguem d'anar més lluny a la lliga. Ja tenim l'amor propi de seguir creixent com a equip, millorant en tots els aspectes. És el que cal fer.

L'equip es va acostant al que l'entrenador vol. Cada dia estem millor, més compactes, sense encaixar gols. Hi estem a prop.