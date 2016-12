Augmenta l'exigència

Hi ha un objectiu fixat: el top 10. L'Espanyol ha necessitat 15 jornades per situar-s'hi i ara espera no sortir-ne. El club blanc-i-blau vol créixer, i amb ell, el nivell d'exigència, com no podia ser d'altra manera comprovant que la despesa en salaris del primer equip pràcticament s'ha duplicat d'una temporada per l'altra. Els problemes econòmics han marcat el dia a dia de l'Espanyol en els darrers anys. Fins a l'arribada de Chen Yansheng, les tensions de tresoreria eren constants, els impagaments apareixien de forma intermitent i cada estiu una solució era retallar la despesa en salaris. Així, si en la temporada 2010/2011 Mauricio Pochettino va fer somiar amb la classificació europea destinant 27,001 milions a pagar fitxes, en la temporada següent es va trobar que el límit baixava a 25,134. L'equip blanc-i-blau va rendir menys, i va acabar catorzè, i per a l'exercici següent encara es va anar més avall: 21,553. L'argentí acabaria sent destituït amb Javier Aguirre de recurs. El mexicà va salvar l'onze blanc-i-blau i el premi va ser tocar fons quant a inversió: 19,397 milions.

Per sota de Mauricio Pochettino