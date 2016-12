“La paciència xinesa va bé per al futbol”

Assolirem els 28.000 socis. No podem deixar de créixer i l'objectiu per a la temporada següent són 30.000 Hi va haver falta de respecte des de la graderia. Van menysprear el club i el president al Camp Nou, i això és molt greu Hi ha hagut una pèrdua de confiança amb Àngel Gómez i el consell va entendre que era millor Jordi Lardín

Ramon Robert (Barcelona, 1971) centra la majoria de crítiques en l'Espanyol, des del conflicte de La 1900 fins a la renovació de Víctor Sánchez. És la cara visible de la directiva en el projecte, amb Chen Yansheng passant la major part de l'any a la Xina. Molts quilòmetres de distància, però comunicació constant i les idees clares per tirar endavant un projecte ambiciós.

Chen s'emporta els elogis i Ramon Robert, les crítiques?

Chen és bo per tot el que ha fet per a l'Espanyol i la gent està agraïda. Mentre no hi hagi falta de respecte, el soci té dret a opinar. Cadascú pot creure el que vulgui i, quan estàs en un càrrec i ets la cara de moltes decisions que es prenen, s'ha d'acceptar.

El bon rendiment del primer equip ho fa tot més fàcil?

És un club de futbol i una cosa és la gestió del dia a dia per aconseguir els objectius de la vessant esportiva. I, al final del dia, som un club d'esports que lluita cada setmana per aconseguir uns objectius, que és el que vol la massa social. L'objectiu de la primera temporada és el top ten. Ara hi som, volem seguir-hi i, a partir d'aquí, tot el que vingui de més serà benvingut.

L'equip va bé, però l'afluència a l'estadi no millora.

Anem creixent, però molt a poquet a poquet. Esportivament estem en la línia marcada, la gent està contenta, però hi ha factors a treballar, com ho enfoquem per aprofitar una de les millors instal·lacions esportives del món. El match day. Que quan la gent vingui tingui altres coses que envoltin el moment del partit que facin més atractiu venir i dilueixin els problemes, que ja sabem que hi són. Ho treballem amb els ajuntaments.

Com es vol fer el match day?

Estem en un projecte, un de gran, perquè el match day tingui una continuïtat. Treballem en dues línies. Una, empreses que gestionen tota la part de match day, que es fa molt a Alemanya i funciona molt bé. Aquí ningú ho està fent encara, però s'està implantant i té èxit. La segona, l'explotació directa.

S'ha mirat de saber per què els socis es queden a casa?

Sí, a principi de temporada es van fer trucades i seguiment. I es van fer unes enquestes per conèixer l'opinió dels socis en la segona volta de la temporada passada, per saber les raons per les quals no vénen. Al final, el més important és el vessant esportiu, que l'equip guanyi, i això ho tenim ben enfocat. I ho hem d'envoltar perquè l'estadi s'ompli. És el gran què que tenim, que s'ompli com el primer any.

L'objectiu de la temporada són els 28.000. Hi esteu a prop. Amb la campanya que s'ha engegat per a la segona volta a quina xifra es vol arribar?

Els objectius són per temporada. La part forta és a l'inici, després hi ha la segona volta i uns quants de residuals: un nadó, algun que s'enganxa, etc. Estem segurs que assolirem els 28.000. No podem deixar de créixer i l'objectiu per a la temporada següent són 30.000.

Al Camp Nou es queixen que hi ha massa turista el dia de partit. Com treballen a l'Espanyol per atraure turistes?

El turista és important. I sobretot en una ciutat com Barcelona. Treballem amb diferents operadors turístics, molts d'asiàtics, amb paquets que inclouen el partit, recollint-los a l'hotel. Tenim el pack VIP i el normal. Tenim acords i en volem tancar més perquè s'hi ha de ser i el turisme és clau a Barcelona.

L'Splau té èxit i passen els anys sense que es faci res conjuntament. Per què?

Hem parlat. En els darrers temps tenim més contacte per intentar treballar plegats. Nosaltres tenim problemes cada quinze dies, ells cada dia. Parlem amb l'Ajuntament. I tenim tota la part al voltant de l'Splau que s'anirà desenvolupant, hi ha projectes aprovats, i comportarà més trànsit. Són moltes parts i no és fàcil arribar a acords, hi estem treballant.

Hi ha molts metres quadrats a l'estadi sense aprofitar. Què hi ha previst?

Hi estem treballant, parlant amb diferents empreses per explotar-lo. Estem mirant quin hauria de ser el concepte. No anar variant, sinó una idea clara que duri. És un dels projectes clau. Al llarg d'aquesta i de la propera temporada hem d'aconseguir que el perímetre de l'estadi tingui vida no només el dia de partit, perquè serà una font constant d'ingressos.

Amb qui s'està negociant?

L'edifici ja està en gran part ocupat per Windoor. Parlem de 13.000 metres quadrats. Tot serà oci i entreteniment. Parlem amb empreses d'hostaleria i oci. També amb empreses vinculades a l'esport. El que anem tancant ens marcarà cap on avancem. Entre aquesta temporada i la vinent cal activar el perímetre de l'estadi. La filosofia és llogar l'espai amb un fix i un variable de facturació, com fan molts centres comercials.

Es va anunciar un retard en el túnel de vent. Quan estarà?

Esperem que el maig del 2017. A l'estiu hauria d'estar funcionant. En el moment de les perforacions van haver de readaptar coses, com sempre passa en les grans obres. I això els ha endarrerit una mica.

L'últim partit de lliga va ser el derbi. Encara estan enfadats pel que van sentir?

Les pancartes i els insults són inacceptables. Falten a la nostra afició i al nostre president, així com al projecte de club que tenim. Ho hem transmès de manera oficial i que actuïn com pertoqui, com s'ha fet en altres estadis on els aficionats han actuat de forma incorrecta.

Sap greu que quan passa a Cornellà sigui portada i al Camp Nou passi en segon pla?

Els fets no haurien de ser portada mai perquè seria senyal que no passen. Si se'ls dóna més o menys prioritat... nosaltres hem transmès la nostra queixa perquè no es repeteixin.

Abans hi havia Joan Collet per aixecar el to. Falta ara la figura d'algú que ho faci?

Sortim o no ràpid, les declaracions de Mestre van ser desafortunades. No els van treure cap targeta. Jo dono més importància a la falta de respecte des de la graderia, que va menysprear el club i el president, i això és molt greu. Igual que nosaltres hem dit que serem durs amb la violència al nostre estadi, exigim que, quan anem a altres camps, sigui igual. Sempre defensarem els aficionats.

Parlem del dia a dia del club. Com es treballa en un clima multicultural?

És molt enriquidor i t'has d'anar adaptant per entendre't. En cultures diferents les interpretacions poden ser diferents.

Amb què es queda de la cultura xinesa?

La paciència. Forma part de la cultura xinesa i és bo en el futbol. Es va veure la passada temporada quan estàvem en una situació difícil, amb el segon entrenador ja, i en altres moments se l'hauria fet fora. Des de l'anàlisi freda, típica de la cultura oriental, i la paciència es va determinar que, per a l'objectiu, que era salvar-se, clau per arrencar el projecte, el millor era mantenir l'entrenador. Res en calent. I en el futbol això és molt positiu.

Paciència i futbol no lliguen gaire per tradició...

Chen és molt pacient, tranquil i analític. I ens està anant molt bé. En el futbol no s'acostuma a tenir paciència, però el president ho té tot molt analitzat.

La catalanitat del club està en perill?

No. Es van dir moltes coses a l'inici, que si es canviaria l'equip de ciutat o l'escut del club, i res d'això ni ha anat passant ni passarà.

Com ha canviat el dia a dia després d'un any de Chen?

Com tot projecte que engega amb molts fronts oberts. Molta tranquil·litat, però moltes coses obertes en què hem d'anar avançant. Hi ha moltes ganes d'assolir els objectius.

Ramon Robert és qui més s'hi juga? El càrrec que pot pagar qualsevol errada?

Forma part del càrrec. Qui se la juga més és el nostre president, que ha vingut i ha posat molts cèntims, refinançant el club per sortir d'aquí. Ho ha fet ell i nosaltres mirem de gestionar-ho de la millor manera. Com a president està molt implicat, malgrat la distància, en comunicació constant.

Chen, en la junta, va parlar constantment de professionalització del club. Abans no s'era prou professional?

No és que no hi hagués professionalitat. Per una banda, hi ha més exigència i, per l'altra, hi ha un projecte que en cinc anys té diferents fases. Ara, per exemple, ser top ten, 28.000 socis i el pla econòmic que vam presentar a la junta. Però estem creixent i això requerirà noves estructures i àrees. Si som un equip de competició europea o Champions, més internacional i global, i el negoci és més global i creixem, requereix noves posicions i responsabilitats. Des d'aquest pla cal màxima exigència i professionalitat, i això ens demana el president.

En la junta també es va dir que fins al desembre del 2017 cal pagar 35 milions. La xifra és molt alta. Pagarà Chen?

No. Hem d'anar fent els pagaments amb els diners que va anar posant. Era un dels pagaments pendents, com el de l'UTE i altres. En tresoreria estem pressionats i fins al desembre del 2017 no anirem més tranquils. Però ho pagarà el club.

I a mitja temporada s'ha canviat el director esportiu.

Apostar per Lardín respon a dues raons. No volem només anar a buscar jugadors franquícia, sinó generar-los, que és millor. El planter ens està donant èxits com Marc Roca i Aarón. La coordinació ha d'estar sota una figura. I el millor perfil era Lardín. I l'altra, hi ha hagut una pèrdua de confiança amb Àngel Gómez i el consell va entendre que era millor tirar per aquí.

Si Lardín ja hi era, per què no apostar-hi l'estiu passat?

Els projectes van avançant. Es va creure millor confiar en Àngel Gómez, però hem de prendre decisions i ara el millor era una figura unificada.

El treball està enfocat en el pròxim estiu i al mercat d'hivern hi haurà poca activitat, però Caicedo vol marxar.

Veurem si hi ha una oportunitat. No venem per necessitat, sinó perquè volem. Si no, hi ha unes clàusules. Quan tu tanques un acord, pactes un salari i una clàusula.

Tornant al dia a dia del club, s'ha avançat en la trobada d'una seu social a Barcelona?

És en el full de ruta. L'Ajuntament, al seu moment, ens va oferir alternatives que no van arribar a bon port. Tots dos hi estem treballant, perquè l'Espanyol tingui un lloc a la ciutat amb presència social i comercial. Volem que sigui tan breu com sigui possible, però no és fàcil. Les relacions són bones.

I hi haurà aviat un patrocinador per a l'estadi?

No és fàcil i es veu en la lliga. Pocs exemples hi ha. Hi treballem. Com més bons resultats tinguem, més fàcil serà desenvolupar tot això.

El focus està posat a l'Àsia? Hi haurà gira per la Xina?

Ens focalitzem en el mercat asiàtic. Ha de quadrar tot i no és fàcil d'encaixar. La temporada passada vam tenir diverses propostes, però hi havia un entrenador nou, molts jugadors que entraven i un nou projecte, i vam entendre que era millor ajornar-ho. La base del projecte és esportiva i era millor esperar. Si vols estar en un mercat, hi has d'anar. S'haurà de fer.

Un desig per al 2017?

Sempre hi ha dues parts. El final de la 2016/17 i espero que aconseguim els objectius en la primera temporada del projecte. I, després, poder seguir construint el projecte, que la gent estigui contenta. Si vam posar el top ten és perquè tot és nou, molts canvis i cal un any d'adaptació. Que sona la flauta i estem més amunt? Encara millor.