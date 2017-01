L'inici del ball d'hivern

L'Espanyol va tancar el mercat d'estiu amb onze noves incorporacions. Ara el club blanc-i-blau afronta el mercat d'hivern, que s'obre avui fins al proper 31 de gener. Trenta dies per intentar corregir alguna mancança puntual que s'hagi pogut donar en els últims sis mesos. Als despatxos de la ciutat esportiva Dani Jarque tenen clar que el mercat estarà condicionat per les sortides més que per les entrades. Ara mateix l'Espanyol està al llindar del seu sostre de despesa i ha de complir el fair play financer imposat per la Lliga de Futbol Professional. Enguany la plantilla té un sou total de 40 milions, suma que duplica la de temporades anteriors. Així doncs, si els tècnics volen incorporar algun futbolista per complementar la plantilla, caldrà rebaixar les xifres de les nòmines actuals.

La clau de volta del mercat torna a recaure, com fa sis mesos, en Felipe Caicedo. L'equatorià té un dels salaris més alts de la plantilla. Actualment cobra 1,3 milions d'euros nets per temporada. La seva marxa, que el club vol que sigui via traspàs i no amb una cessió, seria el millor camí per poder afegir algun futbolista a la plantilla; i, el més important, de qualitat. I és que els tècnics no fitxaran qualsevol jugador. La intenció, si s'acaba fitxant, és portar un futbolista que millori el que hi ha ara a l'equip. És a dir, es guanyaria temps respecte al que es voldria fer l'estiu que ve. Però el mercat d'hivern té un marge escàs de maniobra i és molt complicat portar futbolistes contrastats que encaixin. La prioritat és un lateral dret que pugui jugar de central. Aquesta és l'única posició que no està doblada ara mateix a la plantilla i on està actuant Víctor Sánchez, migcampista reconvertit. Depenent de les marxes i les oportunitats de mercat es podria reforçar alguna altra posició específica.

Les altres carpetes pendents que hi ha sobre la taula són diverses, però tenen com a denominador comú els pocs minuts que tenen els seus protagonistes sobre el terreny de joc. Són els casos de Víctor Álvarez, Salva Sevilla i Rubén Duarte. Els dos primers acaben contracte el proper 30 de juny i tenen l'oportunitat de buscar un nou destí abans de concloure la seva actual vinculació i reivindicar-se lluny de Cornellà. La seva marxa dependrà de si troben un nou equip que satisfaci les seves expectatives. Un xic diferent és la situació de Rubén Duarte, amb contracte fins al 2019, que podria marxar cedit amb opció de compra. Però la seva sortida també és complicada.

Al marge d'aquests casos, trobem el particular de Pape Diop que marxarà a jugar la copa d'Àfrica amb el Senegal. Quique no se'n vol desprendre, però el senegalès no se sent còmode amb el seu rol secundari. Busca un traspàs. Té contracte fins al 2018.