Aarón, l'home tranquil

L'Espanyol iniciava la pretemporada amb quatre laterals esquerres al primer equip: Rubén Duarte, Víctor Álvarez, Carlos Clerc i Juan Fuentes. Els dos últims van marxar en el mercat d'estiu cap a l'Osasuna. Víctor Álvarez no ha jugat cap minut de lliga i Rubén Duarte només ha disputat un partit de titular, al Sánchez Pizjuán, en la primera jornada. L'andalús no ha tornat a jugar des del 9 de setembre, a Anoeta. Pel camí, Quique Sánchez Flores va utilitzar Víctor Sánchez com a improvisat lateral esquerre fins a donar l'alternativa a Aarón Martín (Montmeló, 1997) contra Las Palmas en l'onze titular. Des de llavors, el jove de 19 anys s'ha convertit en l'amo d'aquesta posició amb vuit titularitats i sent el desè jugador més utilitzat per Quique Sánchez Flores amb 786 minuts de joc en el seu bateig a primera. Qui li havia de dir a aquest jove de 19 anys que aquest curs seria el del seu salt a l'elit quan tenia, al principi, quatre jugadors al davant. Al final el de Montmeló ha agafat amb ganes el repte i ha respost a la confiança que tenien els tècnics del futbol de base. “No nota la pressió. És un futbolista que juga amb auriculars. Se'ls posa i li és igual qui té al davant, ell va fent”, comentava el director esportiu, Jordi Lardín, que fa temps que segueix de prop les evolucions d'aquest exponent del planter. A ell no l'ha sorprès el rendiment que està donant el de Montmeló, però els seus companys de vestidor estan bocabadats amb la fredor i la naturalitat amb la qual afronta els partits. “Ha pujat amb força i amb ganes al primer equip, igual que Marc Roca i Òscar Melendo, quan ho fas amb aquesta convicció no et pot passar res dolent”, assegurava Gerard Moreno, que afegia: “Té moltes ganes. Sembla que Aarón hagi jugat molts partits a primera divisió. Juga sense pressió. Té una personalitat molt bona dins del camp i juga tranquil i com ell sap. Això fa que tingui i doni un nivell molt alt dins de l'equip. Ha de continuar així, de ben segur que millorarà perquè encara és molt jove i té molt marge de creixement”, assegurava el davanter de Santa Perpètua.

“Ens ha sorprès a tots. Té una maduresa que és impròpia d'un jugador tan jove”, reblava David López. El migcampista, ara reconvertit a l'eix central de la defensa, encara anava més enllà en la seva valoració del lateral de Montmeló. “Quan el vaig veure debutar contra el Vila-real ja em va sorprendre. Va sortir d'extrem, no de lateral, i les tres o quatre pilotes que va tocar les va posar totes perfectes. En aquell moment vaig veure que era un jugador diferent. Després, la seva evolució està sent molt bona. Va creixent dia a dia. I defensivament, que és l'aspecte que li costava més a l'inici, es va sentint cada cop millor. Té un gran futur”, pronosticava.

Aarón està negociant la seva millora de contracte i la temporada que ve ja tindrà fitxa professional del primer equip. El de Montmeló ha estat una de les sorpreses agradables de l'Espanyol. Ara és a les seves mans seguir aquesta bona evolució. Per a ell, aquest 2017 que tot just s'acaba d'estrenar ha de ser un repte de continuïtat per demostrar que el seu rendiment actual no és casualitat. El camí invers de Demichelis, que està gestionant la rescissió del seu contracte per marxar a l'MLS amb el conjunt de Tata Martino.