Arriben als 28.000 socis

L'Espanyol va assolir ahir els 28.000 socis. Aquesta és la fita que s'havia marcat el club per a la present temporada. Cal recordar que la campanya d'abonaments d'aquest curs es va tancar a l'estiu amb 27.213 i, des de llavors, el nombre d'abonats ha seguit creixent. La clau d'aquest assoliment és l'impuls experimentat pel carnet de la segona volta, que, sota el lema “Gaudiràs com un nen”, ofereix importants descomptes, el més important, una reducció del preu de soci d'un 40% respecte al carnet de temporada regular. El club blanc-i-blau espera superar la barrera dels 28.000 socis en les properes setmanes (el curs 2015/16 es va tancar amb 25.864 socis) i per a la temporada vinent, l'objectiu és arribar als 30.000 socis, com va dir el conseller delegat, Ramon Robert, en l'entrevista que va mantenir amb L'Esportiu.